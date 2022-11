Jin dei BTS ha annunciato la data in cui comincerà il servizio militare: “L’ho ritardato per i fan” Jin dei BTS sarà il primo membro della band a partire per la leva in Corea: la sua etichetta ha annunciato la data di inizio.

Jin dei BTS (Dia Dipasupil/Getty Images)

È stata resa nota la data in cui Jin dei BTS comincerà a prestare servizio militare per la Corea del Sud. Il cantante è il primo della band a cominciare il percorso obbligatorio che partirà tra qualche giorno: la sua etichetta, a BIGHIT Music, infatti, ha scritto che Jin entrerà nel centro di formazione per reclute nella contea di Yeoncheon della provincia di Gyeonggi il prossimo 13 dicembre e che il passo successivo sarà quello dell'incarico ufficiale dopo aver completato la formazione di base. Stando a quanto scrive Soompi "in precedenza era stato annunciato a ottobre che Jin avrebbe chiesto di annullare il ritardo del suo arruolamento militare e quindi di seguire il processo di arruolamento dell'Amministrazione della forza lavoro militare".

Poche settimane fa era stata la stessa etichetta a scrivere che i componenti della band avrebbero presto cominciato il percorso della leva, nonostante negli anni scorsi in molti, anche nel paese avevano chiesto che la band potesse essere esentata per motivi culturali. "BIG HIT MUSIC è orgogliosa di annunciare oggi che i membri dei BTS stanno attualmente portando avanti i piani per svolgere il servizio militare" si leggeva nella nota, che spiegava che fin dalla nascita del gruppo che avrebbe portato il K-Pop nel mondo e in cima alle classifiche Usa "BIG HIT MUSIC si è concentrata sul momento migliore in cui sarebbe stato possibile rispettare i bisogni del paese". E il momento è arrivato quando sono stati raggiunti i limiti d'età e quando i membri hanno cominciato a concentrarsi sui propri progetti solisti. la band come la conosciamo tornerà nel 2025, quando tutti i membri, che hanno età diverse, termineranno il servizio militare.

Lo stesso Jin, che ha pubblicato già alcuni brani da solista – Yours, Tuna e The Astronaut – aveva già ritardato la leva prima dell'estate. In un'intervista dello scorso ottobre il cantante aveva spiegato che aveva deciso di arruolarsi lo scorso giugno ma che decise di ritardare la data per una questione di correttezza nei confronti dei suoi fan: "Inizialmente avevo programmato di arruolarmi a giugno, ma per essere cortese con i fan, ho aspettato fino alla nostra esibizione di ottobre [a Busan]. Non volevo un'esibizione in lacrime, quindi l'annuncio è stato ritardato". Il ritardo era stato reso possibile perché Jin era stato insignito dell'Ordine al merito culturale Hwagwan. Da dicembre, quindi, Jin comincerà ufficialmente la leva.