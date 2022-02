J-Hope dei BTS esclama in un video “Ti amo”: stavolta nessuna battaglia tra fan italiani e spagnoli Dopo V la scorsa estate, un altro membro dei BTS ha esclamato “Ti amo” in un video: si tratta di J-Hope nel giorno del suo compleanno.

A cura di Vincenzo Nasto

J–Hope e V dei BTS, screenshoot Twitter

Come per ogni compleanno di un membro dei BTS, anche questa volta Twitter è impazzito con due hashtag: il primo è #HappyBirthdayHoseok, mentre il secondo è #Hadettotiamo. Protagonista della vicenda è J-Hope, uno dei sette membri del gruppo sudcoreano, che ha compiuto nelle scorse ore 28 anni. Il 18 febbraio era una data segnata in rosso per il BTS Army e un breve video dove il cantante esclama in telecamera "Ti amo" non ha fatto altro che scatenare i fan sulla piattaforma. Questa volta il video non è diventato un'occasione per la fanbase italiana e quella spagnola di discutere animatamente sulla pronuncia dell'artista sudcoreano, com'era successo lo scorso luglio con V, nome d'arte di Kim Tae-hyung.

Il video in cui esclama Ti Amo

Il 18 febbraio è ormai un appuntamento fisso da anni per la BTS Army, una data che rappresenta il compleanno di Jung Ho-seok, nome d'arte di J-Hope. L'artista, membro dal 2013 del gruppo, ha voluto anticipare alcuni festeggiamenti del suo compleanno, condividendo con i fan alcuni regali: tra questi sicuramente si è intravisto anche quello del collega Jin, il membro più anziano del gruppo che dovrebbe compiere tra alcuni mesi 30 anni. Nel frattempo, poche ore prima del suo compleanno, in rete ha cominciato a circolare un video che vede protagonista J-Hope mentre saluta i fan italiani. Infatti si può osservare nella registrazione il cantante che esclama "Ti amo" in videocamera. È bastata la prima condivisione per far diventare quel video uno dei più virali su Twitter, dove è apparso l'hashtag #Hadettotiamo.

Ma non finisce qui. Perché alcuni membri della fanbase italiana hanno sottolineato quanto questa volta fosse precisa e corretta la dizione dell'artista sudcoreano, originario di Seoul. A scaldare i fan un precedente: infatti lo scorso luglio le fanbase italiane e spagnole hanno discusso a lungo su un video che vedeva protagonista V, uno dei founder del gruppo K-Pop. Nella registrazione, ripresa e condivisa su Twitter, non si riusciva a scorgere la differenza tra il "Te" spagnolo e il "Ti" italiano nell'affermazione "Ti amo". Un dibattito che ha coinvolto Twitter per giorni, e che questa volta non toccherà all'affermazione di J-Hope, che ha specificatamente affermato "Ti amo".