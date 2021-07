“Ha detto Ti amo” la battaglia tra i fan italiani e spagnoli dei BTS per le parole di Tae-hyung In tendenza su Twitter, domenica mattina, c’era uno strano “Ha detto ti amo”. Aprendo l’hashtag si capiva che la frase era andata in tendenza perché Kim Tae-hyung, uno dei cantanti dei BTS l’aveva pronunciata in una delle dirette con il suo pubblico facendo impazzire la fanbase italiana che battagliava con quella spagnola.

Kim Tae–hyung dei BTS

In tendenza su Twitter, domenica mattina, c'era uno strano "Ha detto ti amo". Aprendo l'hashtag si capiva che la frase era andata in tendenza perché Kim Tae-hyung, uno dei cantanti dei BTS l'aveva pronunciata in una delle dirette con il suo pubblico facendo impazzire la fanbase italiana. Kim Tae-hyung, in arte V, è uno dei cantanti di una delle band più famose al mondo, ovvero i BTS, gruppo che in pochi anni ha portato il K-Pop a diventare un fenomeno globale, facendolo diventare un vero e proprio genere da classifica anche negli Stati Uniti. Milioni di ragazzi e non solo in giro per il mondo pendono dalle labbra e dalle note della band che in questi anni ha consolidato sempre più il proprio potere musicale. E benché il gruppo non abbia ancora sfondato numericamente nel nostro paese, l'Italia ha una fanbase molto importante e attiva, come Fanpage ha scritto, intervistandone le due più importanti, qualche mese fa.

Cosa ha detto Kim Tae-hyung

Durante una diretta il cantante ha pronunciato chiaramente il "Ti amo", ma si è comunque scatenata una polemica tra i fan italiani e quelli spagnoli, che cercavano di spiegare che il cantante avrebbe semplicemente potuto sbagliare la pronuncia della "e" di "te amo", traducendola in una più semplice probabilmente, "i". I fan italiani, però, non ci stanno e su Twitter stanno passando il video al microscopio. In effetti si sente il cantante dire chiaramente "Ti amo" e non sarebbe la prima volta che V pronuncia la frase. Già un paio di anni fa, infatti, sempre in una diretta si vede chiamramente il cantante pronunciare il fatidico "Ti amo".

Butter e Permission to Dance

Quella che può sembrare una semplice querelle social rispecchia, però, non solo l'enorme popolarità della band coreana, ma anche il profondo legame con le fanbase, che si sfidano anche sul primato della lingua. Benché in Italia i BTS non figurino ancora nelle classifiche dei singoli più ascoltati, negli Usa, invece, continuano a macinare record. È di poche ore fa la notizia che il gruppo, infatti, sia il primo, da dieci anni a questa parte, a toccare la prima posizione sia della classifica Billboard Hot 100 che quella Songs of the Summer con due canzoni differenti, ovvero "Permission to dance" in collaborazione con Ed Sheeran nella prima e "Butter" nella seconda. L'ultima a riuscirci fu Katy Perry, undici anni fa, con "California Girl" e "Teenage Dream".