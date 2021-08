J-Ax: ” Niente tour fino a quando non si ammala più nessuno, no vax fuori dalla mia vita” Raggiunto da Il Fatto Quotidiano il rapper, colpito dal Covid lo scorso aprile, chiarisce la sua posizione sui no vax, che vuole fuori dalla sua vita: “Ho visto il pericolo da vicino con il rischio che mio figlio rimanesse orfano. Non ho più voglia di discutere con i negazionisti”. E fa sapere che non metterà in programma concerti fino a quando il rischio contagi non sarà del tutto arginato: “Voglio avere la coscienza pulita”.

A cura di Giulia Turco

J- Ax non tornerà in tour fino a quando non sarà sicuro che non ci saranno contagi durante i suoi concerti. Intervistato da Il Fatto Quotidiano, il rapper che ha avuto il Covid lo scorso aprile, ha chiarito la sua posizione sul tema dei no vax, anche alla luce della polemica sollevata con il concerto di Salmo ad Olbia. "Prima di avere il Covid dicevo che con questa gente bisognava parlare per convincerli", racconta. "Ora ai no vax, fossero anche mie fan, dico solo di uscire dalla mia vita. Ho visto il pericolo da vicino con il rischio che mio figlio rimanesse orfano. Non ho più voglia di discutere con i negazionisti".

Cosa pensa J-ax del live di Salmo ad Oblia

J-ax chiarisce che lo spot istituzionale a favore del vaccino al quale ha partecipato "lo abbiamo fatto gratis tutti". È chiara la sua posizione sulla campagna vaccinale in corso e di conseguenza condanna quanto accaduto con il concerto di Salmo in piatta ad Olbia, nonostante non si sia esposto pubblicamente in quei giorni: "Non ho scritto né detto nulla perché ho condiviso tutto quello che ha espresso Fedez sul tema concerti e sicurezza", fa sapere il rapper. "Nel merito del litigio tra i due non entro. Salmo lo rispetto tantissimo ed è molto bravo, posso comprendere la sua rabbi perché il nostro settore è stato trattato con superficialità". Pur ammettendo che "la rabbia spesso guida verso scelte sbagliate ed è esattamente poi quel che è successo con quel live improvvisato".

Quando torna in tour J-ax

Un'insofferenza che secondo il rapper nasce da un vuoto della politica che non mette come priorità le esigenze della sua categoria, quelli degli artisti, anche se lui non ama definirsi tale. "I nostri temi sono sempre trattati per ultimi", lamenta J-ax, "la verità è che per la maggior parte degli italiani il nostro è un non lavoro e molti credono che siamo sempre in vacanza". La protesta tuttavia non può passare per eventi che mettono a rischio la salute dei cittadini, per questo il rapper ha deciso che tornerà in concerto solo una volta che il pericolo sarà del tutto arginato: