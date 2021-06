"Se non hai ascoltato il disco o se non hai preso il cd o il biglietto o se non sai di che parlo, se non hai fatto NULLA x me non farmi alzare mentre mangio per una foto. Perché io sono Madame 24 h solo per chi mi usa per la musica, per il resto sono una scorbutica veneta 19 yo": fa ancora discutere il tweet polemico di Madame, che ha diviso molto il web. La cantante è stata oggetto di una fiumana di critiche, mentre tra i colleghi c'è chi la difende a spada tratta come nel caso di J-Ax.

Le parole di J-Ax

Il rapper è intervenuto con un video di commento su Instagram, spiegando come dietro quelle polemiche che hanno investito l'artista c'è anche un'ombra di discriminazione nei confronti delle donne:

Si è parlato di brutto di ‘sto tweet di Madame. Ha creato un’enorme shitstorm perché Madame è un donna e come tutti sappiamo le donne non possono esprimere un pensiero critico e prendere posizione sulla loro vita, altrimenti sono stron*e e ingrate. Se lo fa un uomo invece è un uomo tutto d’un pezzo, un duro, qualcuno che non si piega. Io voglio dire che a 19 anni mi comportavo esattamente come Madame. Chiedevo alla gente che mi chiedeva la foto: “Qual è la terza traccia del mio disco?” per sgamare chi non ascoltava la mia musica. Poi però la foto o la firma la facevo lo stesso, magari così [mostra il dito medio] e da anni la faccio con tutti perché se sei in tv la gente non ti vede più solo per quello che canti, ma per quello che rappresenti. Madame non ha neanche 20 anni, nessuno le ha dato ancora il tempo di impararla questa croce.

La risposta di Madame, chi l'ha difesa

Madame ha ringraziato J-Ax per l'intervento con le emoticon di un cuore e di due mani giunte in segno di gratitudine. Anche l'attrice Matilda De Angelis è intervenuta in sua difesa, sottolineando sia la sua solidarietà alla giovanissima cantante con cui si è pienamente identificata ("Non è che perché mi hai visto una volta in televisione allora va tutto bene, bisogna anche rispettare la privacy delle persone e capire che se quel giorno quella persona si è innervosita, non c’è niente di male"), sia la dannosità dell'odio social che si è riversato addosso a Madame.

Cosa voleva dire davvero Madame in quel tweet

La cantante veneta ha spiegato meglio con un video qual era il suo messaggio dietro un tweet scritto velocemente e con nervosismo, per questo frainteso. Madame ha chiarito che non si è affatto sottratta alla richiesta della foto, ma che è rimasta comprensibilmente infastidita dal momento che le persone che gliel'hanno chiesta non solo l'hanno interrotta mentre era a cena con i genitori, il fratello e la nipote, ma hanno ammesso candidamente di non conoscerla né di apprezzarla. Lo scatto è stato chiesto solo per la popolarità raggiunta con Sanremo: "Quello che sto dicendo è un piccolo appello per ricordare alle persone che se non mi segui abbi almeno il rispetto per me, sono sicura al 100% che un mio fan avrebbe aspettato che io finissi di cenare con la mia famiglia, prima di chiedermi una foto". Nonostante questa spiegazione, la polemica contro di lei prosegue: "Non c’è limite allo stupore che mi suscita la cattiveria di alcune persone", ha scritto Madame tornando sull'argomento.