in foto: Aka7even (ph Fabrizio Cestari)

Per la prima volta Aka7even e la sua Loca fanno capolino nella top 50 di Earone, la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane. Qualche settimana fa avevamo scritto di come il solo Sangiovanni fosse riuscito a conquistare le posizioni più alte della classifica, ma evidentemente i numeri in streaming hanno convinto un po' di radio che le canzoni dei finalisti del talent meritavano qualche passaggio in più. E così, adesso, nella top 50 delle canzoni più trasmesse ci sono anche le due hit estive di Sangiovanni, secondo classificato ad Amici, con "Malibu", che questa settimana è alla posizione 23, perdendo una posizione rispetto alla settimana scorsa, e Aka7even che con Loca sfonda i 50 e si porta in 47sima posizione.

Il successo di Aka7Even e Sangiovanni

Col passare delle settimane i concorrenti di Amici stanno guadagnando posizioni, forti anche dell'enorme successo numerico che stanno ottenendo in streaming e che li porta stabilmente, sia con i rispettivi album che con i singoli a essere nelle posizioni alte delle classifiche FIMI. Sangiovanni, per esempio, è tornato primo dopo una settimana in seconda posizione: il suo Ep omonimo, infatti, è in testa alla classifica degli album, davanti anche a Mahmood, tornato con "Ghettolimpo", mentre la sua Malibù è seconda tra i singoli alle spalle di "Mille", la hit estiva di Fedez, Lauro e Orietta Berti. Aka7even pure si difende bene con l'album d'esordio, quinto in classifica e la sua Loca terza tra i singoli.

Matrtin Garrix in testa aspettando i tormentoni

A conquistare la vetta della classifica è "We are the people" la canzone di martin Garrix, feat Bono Vox e The Edge che fa da colonna sonora a Euro 2020, che questa settimana ha superato anche Higher Power dei Coldplay, mentre in terza e quarta ci sono due canzoni italiane, ovvero i Sottotono con "Mastroianni" e Samuel e Francesca Michielin con "Cinema", seguiti da Peaches di Justin Bieber e Run dei OneRepublic. Per quanto riguarda i tormentoni annunciati, che a breve vedremo in testa a questa speciale classifica, Shimmy Shimmy di Takagi e Ketra è dodicesima, davanti a Mille di fedez, Lauro e Berti, tredicesimi, mentre i Boomdabash e Baby K hanno esordito alla 22 con Mohicani.