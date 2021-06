Ci si aspettava che l'album di Mahmood potesse esordire in testa alla classifica ma le strade dello streaming e degli album sono infinite e così, al suo esordio, Ghettolimpo è secondo alle spalle di Sangiovanni che torna in prima posizione dopo una settimana di stop dovuto al ritorno di Tony Effe. L'album di Mahmood era molto atteso e arriva a due anni dal suo esordio "Gioventù bruciata" raccontando cosa è avvenuto dopo la vittoria al Festival di Sanremo. Dopo un po' di singoli, quindi, Mahmood sceglie di raccontarsi prendendo in prestito la mitologia greca e al primo colpo si ferma in seconda posizione, alle spalle, appunto, dell'ex Amici e del suo Ep d'esordio.

Quattro settimane in testa per Sangiovanni

Per Sangiovanni, quindi, sono quattro settimane su cinque in testa a una classifica che non vede enormi smottamenti, con i Maneskin e il loro "Teatro d'ira Vol1" che risale in terza posizione, guadagnandone due rispetto a quella precedente e tornando, quindi sul podio. È un momento d'oro per la band capitanata da Damiano, che nelle scorse settimane ha avuto il riconoscimento di quotidiani internazionali come Guardian e New York Times e che per la prima volta finisce in top 10 della classifica dei singoli più venduti nel Regno Unito, grazie a "I wanna be your slave", che si conferma come la canzone più amata della band dopo Zitti e buoni.

La top 10 della classifica

Scendono di una posizione "Taxi Driver" di Rkomi e "Aka7even" del finalista di Amici, mentre in sesta posizione esordisce Shiva con "Dolce vita". Dopo l'esordio in testa l'album solista di Tony Effe della Dark Polo Gang, scende in settima posizione, giusto davanti al terzo Amici che fa capolino in Top 10, ovvero Deddy con Il cielo contromano. A chiudere le prime dieci posizioni ci sono Madame con l'album omonimo e "Gemelli – Ascendente Milano" il repack dell'ultimo lavoro di Ernia.

La classifica dei singoli

Tra i singoli ci volevo l'uscita di Mille, canzone di Fedez, Achille lauro e Orietta Berti a scalzare dalla testa Sangiovanni. "Malibù", infatti scende in seconda posizione alle spalle del tormentone del trio, mentre resiste in terza "Loca" di Aka7even che questa settimana riesce anche a mantenere la posizione dal ritorno foprte di "Un bacio all'improvviso", la nuova canzone di Rocco Hunt e Ana Mena.