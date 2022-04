Il video di Brividi di Mahmmod e Blanco è scomparso da Youtube: ora è solo su canale Eurovision Il video ufficiale di “Brividi” non è più sui canali Youtube di Mahmood e Blanco, ma c’è solo la versione per l’Eurovision.

A cura di Redazione Music

Blanco e Mahmood (ph Bogdan Chilldays Plakov)

Il video ufficiale di Brividi, la canzone con cui Blanco e Mahmood hanno vinto lo scorso Festival di Sanremo, è scomparsa dai canali Youtube dei due cantanti e ora è visibile solo nella versione caricata sull'account dell'Eurovision dove conta un milione di stream, contro i circa 50 milioni che avevano sul canale ufficiale. I due cantanti italiani sono tra i favoriti dell'edizione che il prossimo maggio si terrà a Torino a seguito della vittoria dei Maneskin, lo scorso anno, con "Zitti e buoni". I principali concorrenti sono gli ucraini della Kalush Orchestra che hanno avuto un'impennata nelle previsioni dei bookmakers a seguito dell'invasione del loro Paese da parte della Russia.

Il video della band italiana è scomparso all'improvviso dai canali Youtube dei due artisti e sono tanti i fan che se ne sono accorti. Su twitter alcuni hanno chiesto cosa fosse successo e qualcuno ha cercato di dare anche una spiegazione: "Ragazzi, il video ufficiali di brividi non è più disponibile su YouTube. È stato segnalato da qualcuno. Provate ad andare e ditemi se voi riuscite a vederlo" oppure "Scusami, che fine ha fatto il video di Brividi su YouTube? Non esce il video nella ricerca e risulta eliminato" e "hanno davvero segnalato il video di brividi e adesso non risulta disponibile su youtube ma state male".

Il video risulta ancora visibile sul canale Youtube dell'Eurovision nella versione più corta, quella che rispetta gli standard della manifestazione. Fanpage ha provato a contattare i due artisti per capire cosa sia successo, se abbia a che fare con qualche segnalazione o con l'avvicinarsi di ESC. Resta che per adesso la canzone continua a macinare visualizzazioni e streaming. Su Spotify ha superato i 70 milioni di stream e ormai da dieci settimane è in testa alla classifica FIMI dei singoli più ascoltati, diventando la canzone al primo posto da più settimane consecutive superando "A un passo dalla luna di Rocco Hunt".