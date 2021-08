Il video dei Maneskin con Iggy Pop, presto potrebbe arrivare la collaborazione I Maneskin hanno pubblicato su Instagram un video in cui sono intenti a chiudere quella che ha tutta l’aria di essere una telefonata con Iggy Pop, una delle più grandi icone della musica mondiale. La band romana saluta compiaciuta la rock star e si ipotizza che, ben presto, potrebbe esserci una collaborazione.

A cura di Ilaria Costabile

I Maneskin sono gli artisti italiani del momento, i più ascoltati, i più seguiti e anche i più desiderati, non stupisce quindi l'idea che per una rock band sulla cresta dell'onda si aprano delle possibilità interessanti e fruttuose. Intanto sul profilo ufficiale del gruppo è comparso un breve video che ha mandato in pochi secondi in visibilio i fan: Damiano, Thomas, Ethan e Victoria in una video chiamata con Iggy Pop, icona della musica mondiale.

L'inizio di una futura collaborazione?

Che si tratti di una futura collaborazione, di un semplice saluto, dell'anteprima di un qualcosa che vedremo a breve è ancora presto per averne conferma, sebbene i presupposti perché la band si stia preparando a nuovi progetti ci sono tutti, a partire dall'aver annunciato in più occasioni dei lavori con altri artisti. Potrebbe essere questo, quindi, il motivo per cui Iggy Pop, la voce degli Stooges, compaia in un video con i quattro ragazzi romani seduti nel loro studio di registrazione, divertiti dal saluto in italiano della rock star che, infatti, si congeda dalla chiamata con un "Ok, ciao eh", agitando il braccio e mostrando le mani nel canonico gesto rock. Accanto al video, poi, compare la scritta: "Tienilo d'occhio, a presto Iggy Pop", ripresa anche dalla Exit Music, a cui da poco è associata la band. Inoltre anche i ragazzi hanno commentato il post con frasi entusiastiche dal "Siamo tutti amici" di Damiano David al "Punk Daddy" di Victoria che, quindi, lasciano ben pensare che qualcosa stia bollendo in pentola.

Il crescente successo dei Maneskin

Nel frattempo, ad avvalorare l'ipotesi di una possibile collaborazione, c'è l'ascesa della band anche oltreoceano e il fatto che proprio questa settimana "Beggin‘", la cover registrata dalla band, in questo momento è la canzone più ascoltata dei Maneskin, aggiudicandosi anche un posto nella top 40 della Hot 100 di Billboard, piazzandosi in 35a posizione. Un risultato che sembra normale ma non lo è. Un successo dovuto anche all'enorme risultato ottenuto su Spotify dove per più di tre settimane la canzone è stata in testa nella Global Chart.