I Maneskin sono i primi artisti della Exit Music Management di Fabrizio Ferraguzzo I Maneskin avranno un nuovo manager, l’annuncio è avvenuto sulla pagina ufficiale della Exit Music Managment, la società messa in piedi da Fabrizio Ferraguzzo. Il nome era già emerso da qualche settimana, ma solo ora arriva la conferma: “La Exit Music Managment inizia ora, i nostri primi artisti sono i Maneskin” si legge su Instagram.

L'annuncio che tutti stavano aspettando finalmente è stato reso noto: i Maneskin hanno un nuovo manager. Dopo l'addio a Marta Donà che ha seguito la loro carriera fino all'exploit dell'Eurovision, ecco che ad accompagnarli in questa nuova fase della loro carriera è la Exit Music Managment, società messa in piedi da Fabrizio Ferraguzzo che lancia come primi artisti proprio la rock band romana.

Il nuovo percorso con Ferraguzzo

Il nome di Ferraguzzo non è certo sconosciuto alla band, dal momento che sin dagli inizi quando i quattro parteciparono ad X Factor ha seguito gli sviluppi del gruppo che, intanto in questi anni, è cresciuto fino a raggiungere i successi del Festival di Sanremo e poi anche dell'Eurovision Song Contest. La scalata dei Maneskin è stata repentina e in pochi mesi sono diventati tra i più ascoltati nelle classifiche europee, ma non solo, raggiungendo anche importanti traguardi a livello mondiale.

L'addio alla manager Donà

Trascorse solo due settimane dalla vittoria dei Maneskin all'Eurovision, la prima per l'Italia dopo oltre 30 anni e il gruppo ha poi deciso di dare un calcio al passato. Si separano le strade tra la band e Marta Donà, a seguito dei Maneskin da 4 anni. Ne dà notizia su Twitter proprio Donà, attraverso l'account dell'agenzia LaTarma, annunciando la risoluzione dei rapporti con i quattro artisti di Zitti e Buoni.

Abbiamo trascorso 4 anni indimenticabili pieni di sogni da esaudire e di progetti realizzati. Io vi ho portato fino a qui. Da adesso in poi avete deciso di proseguire senza di me. Ho il cuore spezzato ma vi auguro il meglio dalla vita ragazzi

Simon Cowell come manager

I Maneskin hanno poi messo a tacere alcune voci sul fatto che il manager inglese Simon Cowell, uno dei più potenti al mondo, creatore dei One Direction, non sarà il loro nuovo manager. L'indiscrezione aveva cominciato a circolare quando il New York Times ne aveva accennato in un articolo in cui si raccontava il successo della band italiana nel mondo.