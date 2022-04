Il testo e significato di Mala, Fred De Palma, il reggaeton e il dissing a Marracash A quasi un anno da “Unico”, manifesto del reggaeton italiano, Fred De Palma ritorna con il nuovo progetto “PLC Tape 1”, con “Mala” con Tony Effe e Lazza.

A cura di Vincenzo Nasto

"Unico" è stato il manifesto del reggaeton italiano, una direzione scelta dal rapper torinese Fred De Palma che lo scorso 2 luglio ha pubblicato il primo progetto completamente latin italiano. "Unico" come il genere che ha sorvolato continenti, diventando tra i più ascoltati al mondo, come dimostrano i numeri di artisti come Bad Bunny e J Balvin. All'interno del disco, il primo singolo estratto che avrebbe raccontato il concept del progetto fu "Pa la cultura": il brano raccontava il desiderio di De Palma di rendere cultura ciò che in Italia è considerata musica solo nei mesi estivi. Nelle ultime ore De Palma ha pubblicato un nuovo Ep "PLC Tape 1", acronimo di "Pa la cultura", in cui ha voluto condividere questo nuovo viaggio con tanti artisti urban mainstream: Guè, Lazza, Tony Effe, Rose Villain, Emis Killa, Omar Montes, Fuego. Ma non solo, perché se la nuova scena latin sta crescendo in Italia, De Palma ha deciso di incoraggiare questo movimento, integrando nell'Ep nomi emergenti come Cosmic, Malo, XWOND e Southside Ciccio. Tra i brani più attesi c'è sicuramente "Mala" con Lazza e Tony Effe.

Il significato di Mala

Un regalo per gli amanti del reggaeton, direttamente da chi si è proclamato "Unico" nel genere. Il ritorno di Fred De Palma, dopo il successo dell'album "Unico", si concentra tutto in "PLC Tape 1". L'ep contiene il singolo "Mala", che vede la partecipazione di due grandi artisti della scena rap come Lazza e Tony Effe. A introdurre il brano c'è il riff di chitarra che anticipa la batteria reggaeton, con Fred De Palma che incomincia il suo viaggio nell'egotrip: dal riferimento all'orologio Audemars Piguet alla suite in hotel. Il successo di De Palma si misura anche nei numeri in streaming, come quando canta: "Per stare con me ci metterebbe la firma, scrivo solo hit, fra', c'ho la penna che streamma". Discorso simile per Lazza e Tony Effe, dalla reference a OnlyFans all'immaginario mafioso del rapper romano, che canta: "Contatto siciliano, si chiama Calogero, cinque mesi latitante da mio suocero, la metto incinta, un milione nel suo utero". Come per gli altri sei brani del progetto, anche questo è stato prodotto sotto la direzione artistica di JVLI, producer che fa parte del collettivo torinese di produttori, Blue Magic Team.

Il testo di Mala

Eoh (eoh)

Quella tipa con te vuole stare con me

Vuole fare un rodeo (eoh)

Quando arrivi in hotel e cominci così baby quanto sei mala

Vieni qui, la luce non la spengo

Mala, quanto ti piace quando sono cattivo

Sì, non hai questo AP Parli tanto nei pezzi e non hai questo AP, neanche questa qui

Che sale su da me in SuperSuite

No sabes cuanto lo siento por ti

Per stare con me ci metterebbe la firma

Scrivo solo hit, fra', c'ho la penna che streamma

Io e lei usciamo sopra questo mezzo che brilla

Tu la chiudevi, a me a chiesto di aprirla, yeah, yeah, yeah

Eoh (eoh)

Quella tipa con te vuole stare con me

Vuole fare un rodeo (eoh)

Quando arrivi in hotel e cominci così baby quanto sei mala

Vieni qui, la luce non la spengo

Mala, quanto ti piace quando sono cattivo

Ok zzala

Digli che stasera sarai Del Rey come Lana

Di' al tuo tipo che ha le corna anche se non è un impala

Non deve lasciarti sola, vediamo se ora impara, ehy Sto facendo gambe, ma non in palestra

Mentre chiedi spicci, come un punkabbestia

Ho schivato la mmm come se era Matrix

Ti ho visto nuda pure prima di OnlyFans (era gratis)

Eoh (eoh)

Quella tipa con te vuole stare con me

Vuole fare un rodeo (eoh)

Quando arrivi in hotel e cominci così baby quanto sei mala

Vieni qui, la luce non la spengo

Mala, quanto ti piace quando sono cattivo

Sosa

Sei vestito Gucci ma sei povero

Contatto siciliano, si chiama Calogero

Cinque mesi latitante da mio suocero

La metto incinta, un milione nel suo utero

La chiamo solo quando ho voglia, come se fosse un gioco

Arriva e poi si spoglia, come se fosse un dono

Soldi ora mi annoiano, reati mi divertono

Infami ancora parlano, puttane non mi servono

Eoh (eoh)

Quella tipa con te vuole stare con me

Vuole fare un rodeo (eoh)

Quando arrivi in hotel e cominci così baby quanto sei mala

Vieni qui, la luce non la spengo

Mala, quanto ti piace quando sono cattivo

PLC e il dissing con Marracash

Come "Unico", anche "PLC Tape 1" rappresenta un'evasione dal contesto hip hop da parte di Fred De Palma, dopo 10 anni nel genere. Una scelta che nell'intervista a Fanpage.it, il cantante torinese giustificava così: "Ho cominciato ad ascoltare il reggaeton, a scoprirne la cultura. Ho avuto subito voglia di provarci e la scintilla è scattata proprio a cavallo di questi due momenti. Il reggaeton mi ha dato una strada che avrei percorso per primo in Italia, o almeno per primo in italiano". La sua scelta non è sicuramente stata facile, anche per come è stata accolta dal rap game italiano. Proprio in uno dei dischi più importanti degli ultimi mesi del 2021, "Noi, loro e gli altri" di Marracash, dove nella canzone "Cosplayer" cantava: "Il reggaeton in Italia è cultura, c'è chi lo dice, vado a sentire ed è lo stacchetto delle veline". La risposta è arrivata in "Pa La cultura 2", dove Fred De Palma canta: "Metto i miei pezzi e fanno lo stacchetto, ci diamo de-, ci diamo dentro, le veline". Tra i due artisti i rapporti non sembrano essersi sanati, dopo la fine dell'avventura di "Roccia Music", l'etichetta fondata da Shablo e Marracash.