Il testo e il significato di Fottuta canzone, la rabbia di Gazzelle anticipa la repack di Ok Dopo il successo del disco “Ok”, Gazzelle ha deciso di pubblicare nei prossimi mesi una repack, annunciata con il singolo “Fottuta canzone”.

A cura di Vincenzo Nasto

ph. Alessandro Treves

È ritornato dopo un'estate conquistata con Mara Sattei e il singolo "Tuttecose" e l'ha fatto sul palco di X Factor, presentando in anteprima il suo nuovo singolo "Fottuta canzone": stiamo parlando di Gazzelle. Il giovane artista romano, reduce anche dal successo di "Ok", ha pubblicato il suo nuovo singolo che anticipa anche l'uscita della repack del disco. Un momento d'oro celebrato con una canzone che trasmette la rabbia del passato, che ha sorpreso anche il conduttore del talent musicale Ludovico Tersigni. Dopo la presentazione sul palco di X Factor, lo scorso venerdì il singolo è stato preso d'assalto anche su Spotify, dove ha superato in pochi giorni mezzo milione di stream. Si attende quindi l'uscita della repack, su cui però non si hanno ancora aggiornamenti. Nel frattempo, dopo il tour estivo, il musicista è pronto a tornare nei palazzetti il prossimo 15 gennaio all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno.

In arrivo la repack di Ok

Dopo l'esordio al primo posto della classifica italiana degli album più venduti in Italia, l'ultimo album di Gazzelle "Ok" è pronto a ritornare in un abito diverso. Uno stralcio di ciò che sta per arrivare è stato presentato durante l'ultima puntata di X Factor, in anteprima nazionale: si tratta di "Fottuta canzone". Il nuovo singolo del cantautore, pubblicato lo scorso 12 novembre è il primo assaggio della repack del disco, annunciata dallo stesso cantante durante la presentazione del brano, una scelta che si prospetta decisiva anche per il tour invernale che inizierà il prossimo 15 gennaio. Dopo "Destri", "Lacri-ma", "Scusa" e "Belva", "Fottuta canzone" è il quinto singolo del terzo album del cantante romano, un brano che sembra raccogliere le sonorità pop punk dei primi anni 2000, con un omaggio ai Green Day e alle loro chitarre elettriche. Nessuna novità sulla data d'uscita della repack di "Ok", ma in arrivo per Gazzelle anche una collaborazione importante, quella con Marco Mengoni. Dopo l'annuncio all'inizio di novembre della partecipazione nel disco "Materia", i fan attendono l'uscita il prossimo 3 dicembre del singolo "Il meno possibile".

Il significato di Fottuta canzone

La rabbia al centro di un brano che sembra essere uscito direttamente dagli schermi di MTV nei primi anni 2000. Stiamo parlando di "Fottuta canzone", il nuovo singolo di Gazzelle che reduce dal grande successo di "Ok", ha deciso di rivitalizzare il look del suo progetto con una repack del disco. Il primo singolo anticipato raccoglie le sonorità pop punk di gruppi americani come i Green Day, cercando di accompagnare la rabbia del cantante per un periodo passato che lo ha stravolto. Come ha rivelato anche sul palco di X Factor, il brano nasce "in un momento in cui ero un po' arrabbiato, era un periodo complicato che ho tradotto e trasformato in musica". Una rabbia che è possibile leggere anche nelle strofe del testo, come quando canta: "Non mi scordo mica l’anno scorso, quanto stavo male, tutto storto. Cielo nero fisso tutto il giorno, mal di testa, panico, panico, panico".

Il testo di Fottuta canzone

Non mi scordo come è brutto il mondo

Quanto è sputtanato ‘sto tramonto

Che sto bene solo quando dormo

Vita vera, sveglia a mezzogiorno

Io e te nudi senza nulla intorno

Gambe spalancate nel soggiorno

Fine marzo, mi butto di sotto

Strappo il cielo e ce n’è un altro sotto

Taffe-taffe-tafferugli sopra il pianerottolo

Noi due contro tutto e tutti

Questo sì è romantico

Come questa fottuta canzone

Che la strillo finché non c’ho voce

Che sto bene soltanto di notte, di notte, di notte, di notte

Come questa fottuta canzone

Che ci spacca in due pezzi la faccia

E tu stai come me e io sto come te

Ma stavolta ci metto la faccia

Ci metto la faccia, ci metto la faccia

Ci metto la faccia

Non mi scordo mica l’anno scorso

Quanto stavo male, tutto storto

Cielo nero fisso tutto il giorno

Mal di testa, panico, panico, panico

Ho paura di star bene

Faccio finta che non me ne

Frega niente, invece, invece, invece sì

Taffe-taffe-tafferugli sopra il pianerottolo

Noi due contro tutto e tutti

Questo sì è romantico

Come questa fottuta canzone

Che la strillo finché non c’ho voce

Che sto bene soltanto di notte, di notte, di notte, di notte

Come questa fottuta canzone

Che ci spacca in due pezzi la faccia

E tu stai come me, e io sto come te

Ma stavolta ci metto la faccia

Ci metto la faccia, ci metto la faccia

Ci metto la faccia

E tu stai come me e io sto come te

Ma stavolta ci metto la faccia

Ci metto la faccia