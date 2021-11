Il testo e il significato di “Aldo Ritmo”, Salmo utilizza la tecnologia 3D per il video ufficiale Si incomincia dalla fine per Salmo, che dopo la certificazione di platino per il suo ultimo album “Flop”, ha pubblicato pochi minuti fa il video ufficiale di “Aldo Ritmo”, l’outro del disco. Un progetto innovativo, figlio di un anno di lavoro, in cui il rapper ha introdotto la tecnologia motion picture e quella 3D per dare una nuova dimensione ai suoi cortometraggi.

Dopo un intero album raccontato sull'equilibrio tra fallimento e successo nella carriera discografica, "Aldo Ritmo" dell'ultimo progetto di Salmo "Flop" rappresenta la outro perfetta. Un singolo in cui la melodia principale era diventata nei mesi precedenti il suono di presentazione dell'album, che cerca di essere la nota più divertente dell'album, un incrocio di punchline in cui il rapper sardo invita al ritmo, dopo un progetto dal percorso discostante, quasi altalenante. Il claim "Fra, ci vuole ritmo" diventa il filo rosso da seguire nel brano, e Salmo ha scelto proprio la sua outro per presentare il suo primo video ufficiale, anche per festeggiare il disco di platino di "Flop", raggiunto con oltre 100 milioni di streaming totali, tra cui spiccano quelli di "Kumite". Il video è un esordio videoludico nell'immaginario hip hop italiano, con Salmo che si è affidato al REEF Studios con la regia di Andrea Folino, che ne ha curato anche la direzione artistica assieme ad Alessandro Fele e Pietro Daood, con tutte le immagini che sono state realizzate con la tecnologia full CGI e 3D.

La novità 3D nel nuovo video di Salmo

Dopo la pubblicazione dello scorso 1° ottobre di "Flop", è arrivato il momento per Salmo di raccogliere la sua nuova creatura: il video ufficiale dell'outro dell'album "Aldo Ritmo". Dopo la certificazione del disco di platino per "Flop", Salmo ha pubblicato il video del suo pezzo più ritmato e spensierato, quel "Aldo Ritmo" che chiede, dopo un disco melodicamente e narrativamente altalenante, di dare ritmo ai suoi fan, soprattutto in ottica live. Il video, prodotto da LEBONSKI 360 e co-prodotto da REEF Studios con la regia di Andrea Folino, che ne ha curato anche la direzione artistica assieme a Alessandro Fele e Pietro Daood, è una novità in Italia, perché per la prima volta, dopo un intero anno di lavoro, tutte le immagini girate sono state realizzate in full CGI con ambientazioni e protagonisti progettati grazie alla tecnologia 3D. Infatti, è stato ricreato attraverso scansione la figura di Salmo, che con la tecnologia motion capture riesce a catapultare l'artista in ambienti diversi, tutti parte di uno scenario metropolitano.

Il significato di Aldo Ritmo

"Aldo ritmo" potrebbe lasciar pensare a "Estate dimmerda" di "Playlist", sicuramente entrambi si accollano il ruolo di brano da club dei rispettivi progetti, anche se per "Aldo ritmo" viene introdotto un duplice significato: sia come suono di presentazione del disco, con la produzione che è stata anticipata nella costruzione marketing del disco, sia come brano con cui chiudere i prossimi live dell'artista sardo. Oltre alle solite punchline, in questo brano Salmo rievoca il tema del fallimento personale e come artista, una narrazione utilizzata lungo tutto il progetto e che si staglia nel brano quando canta: "Forse volevi un idolo perfetto, non mi fido neanche di me stesso. Se chiudo gli occhi io non credo di essere protetto". In una delle strofe finali, Salmo non rinuncia alla provocazione su come sia cambiato dopo il suo successo commerciale cantando: "E tu col rap hai fatto scuola, ma quella serale, la tua street credibility non mi ha colpito. Hai messo le mutande sopra il vestito, conosco un tipo, con il tempo è diventato ricco. Piacere mio, Aldo Ritmo, ah".

Il testo di Aldo Ritmo

Ritmo

Ah, oggi primo giorno di una nuova vita

Cancello tutti i nomi dalla mia rubrica

Se penso di fuggire sono già alla guida

Ci sarà un posto dove l'uomo non è un parassita

Le mie paranoie bucano il soffitto

La paura in casa tipo subaffitto

Il cuore batte a tempo, forse l'ho capito

Nella vita basta avere solo un po' di ritmo (Ah)

Nella testa quello che mi serve

Nelle tasche ciò di cui ho bisogno

Agli occhi del Signore, nudo come un verme

Puoi levarmi questo infame di torno?

Ti accoltello se mi guardi dentro

Forse volevi un idolo perfetto

Non mi fido neanche di me stesso

Se chiudo gli occhi io non credo di essere protetto

Non cambiare (Non cambiare)

Infatti sono sempre uguale (Sempre uguale)

Sono cambiati gli altri, tutto normale (Ah)

Ho fatto selezione naturale, schifo

Gli schiaffi mi hanno reso un tipo schivo

Per chi non sa ascoltare c'è un motivo

Se lo scrivo, l'hai capito, mh

Nella vita fra ci vuole ritmo

Ritmo (Vai)

Non importa, anche se la luna è storta

Fra noi siamo messi peggio

Non siamo più quelli di una volta

Mi hai convinto che se l'orologio è finto

Ma sai non è questione di tempo

Na-na-na-na

Ritmo (Vai)

Tutti hanno un parente alcolizzato

Nella mia famiglia sono io l'alcolizzato

Non ho genitori criminali come i vostri

Magari sono astemi ma cagano figli mostri

Sei forte quando sei nel branco

Da solo resti muto, sei la D di Django, shh

Non fare il Rambo, se preghi per la pioggia metti in conto il fango

Sono cresciuto in giro per le strade

Ho l'amico che è finito sul trono di spade

A quest'ora ero un killer seriale

E tu col rap hai fatto scuola, ma quella serale

La tua street credibility non mi ha colpito

Hai messo le mutande sopra il vestito

Conosco un tipo, con il tempo è diventato ricco

Piacere mio, Aldo Ritmo, ah

Ritmo (Vai)

Non importa, anche se la luna è storta

Fra noi siamo messi peggio

Non siamo più quelli di una volta

Mi hai convinto che se l'orologio è finto

Ma sai non è questione di tempo, na-na-na-na

Fra', ci vuole ritmo

Ritmo, ritmo