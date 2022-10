Rondodasosa e Shiva vogliono riqualificare i loro quartieri col calcio: nascono due nuove squadre Kayros Seven 700 e Red Devils Santana sono le due squadre di calcio nate dall’idea di di Rondodasosa e Shiva per la riqualificazione dei quartieri di Milano.

A cura di Vincenzo Nasto

Rondodasosa e Shiva 2022, foto di Instagram Account @trapitaly e @santana.red.devils

Restituire opportunità, dopo che il quartiere è stato il centro narrativo della propria musica, un lato identificativo più che riconoscibile. Nelle intenzioni, il progetto della Seven 7oo, in particolare di Rondodasosa che si è fatto promoter, e di Shiva, per la riqualificazione dei propri quartieri, rispettivamente San Siro e Corsico, è mosso dalla stessa solidarietà che nei mesi precedenti aveva visto protagonisti Luchè e Fedez, in ambiti diversi. Infatti, da pochi mesi, sono nate due realtà come Kayros Seven 7oo e Red Devils Santana: le due squadre di calcio militano in leghe diverse e rappresentano anche due episodi sportivi legati a dinamiche diverse: soprattutto la prima, legata alla figura di Don Claudio Burgio e alla sua comunità, sembra orientata a essere una scuola calcio che educhi sin da piccoli, i ragazzi presenti.

Un discorso, soprattutto per la Kayros Seven 700, che nasce da lontano: la squadra legata alla comunità Kayros e alla figura di Don Claudio Burgio è il risultato finale di un pressing che ha visto anche la coppia Sacky-Rondodasosa interloquire con il sindaco della città Giuseppe Sala. In un incontro, fotografato e reso pubblico sui social, i due artisti avevano sottolineato che la riqualificazione del quartiere passava anche attraverso le opportunità che lo sport e la musica riescono a dare ai più piccoli, o anche a coloro che avevano avuto difficoltà durante la loro infanzia. Don Claudio Burgio infatti, è stato anche una delle figure principali per l'avvicinamento alla musica di Baby Gang, un uomo della comunità in grado di attirare anche personalità del mondo della musica, come Emis Killa e Marracash, e dello sport come l'allenatore del Milan Stefano Pioli. I cantanti del collettivo hanno messo il resto, identificando la squadra con magliette blu, che richiamano l'immaginario Crips e Blood, esportati in Italia attraverso i colori tipici, ovvero il blu e il rosso.

Da San Siro a Corsico, appena fuori dalla cintura della città di Milano: è qui che nasce Red Devils Santana, al confine con Cesano Boscone. Shiva ha deciso di essere testimonial della squadra del quartiere che prima lo ha riconosciuto e poi lo ha supportato nella sua crescita personale. Santana Red Devils avrà sia una prima squadra che giocherà in terza categoria nel campionato ufficiale, sia una squadra giovanile completamente gratuita aperta a tutti i bambini e i ragazzi, che avranno a disposizione un nuovo spazio sportivo in quartiere. Contrariamente ai Kayros Seven 700, i Santana Red Devils vestiranno completamente di rosso, con una divisa che richiama la più gloriosa maglia del Milan. Nel post su Instagram, in cui è stata annunciata la squadra, viene affermato: "Finalmente possiamo annunciare SANTANA RED DEVILS , una squadra di calcio con scopo benefico per dare possibilità ai ragazzi di fare Sport e stare lontano dalle strade. Per tutti i ragazzi interessati scrivete alla nostra pagina. Grazie a tutti". Nel post successivo appare anche Shiva in tribuna, con la maglia numero 99, a tifare per la formazione durante la prima partita in casa del campionato di terza categoria. Chi sarà la prossima?