Da dicembre 2019, Doja Cat sembra riuscire a non sbagliarne una, continuando un processo di ascesa nell'olimpo della musica statunitense, contando ancora sull'album "Hot Pink". Questa volta ad aver avuto un clamoroso aumento di ascolti è il singolo "Streets", un brano che la stessa cantante non aveva posto tra le hit dell'album, ma che grazie al suo utilizzo su TikTok da parte degli utenti, sta avendo un successo senza pari. Alcuni giorni fa, l'artista ha pubblicato anche il video ufficiale del brano, che ha superato in poche ore cinque milioni di visualizzazioni su Youtube. Si potrebbero analizzare i tanti motivi del successo del brano sottovalutato dalla cantante, ma la risposta migliore è: la "Silhouette Challenge".

La "Silhouette Challenge"

Un singolo che non aveva avuto minimamente un replay in radio, a cui gli è stato preferito "Say so", ma che grazie alla community di TikTok e al successo di Paul Anka "Put your head on my shoulder", ha avuto una viralità memorabile. Stiamo parlando di "Streets" di Doja Cat, brano pubblicato nell'album "Hot pink" della cantante a dicembre 2019: la stessa artista aveva affermato negli scorsi mesi che non si sarebbe mai aspettata un successo così profondo per il brano, avvenuto anche grazie alla piattaforma cinese. Il brano, utilizzato in un remix con quello di Paul Anka, ha messo le basi di una delle challenge più virali sulla piattaforma: la "Silhouette Challenge" (che per un periodo ebbe anche non pochi problemi di privacy). Una sfida che vede i protagonisti abbandonare i propri abiti in un luogo buio, facendo riflettere grazie al filtro "Brick" solamente la propria "Silhouette": un gioco che ha coinvolto anche Cardi B, Lizzo, ma in generale molti personaggi dell'industria dello spettacolo americano. Per adesso si contano più di 800 milioni di video in cui vengono raffigurati gli utenti alle prese con la challenge, un numero elevatissimo che ha portato grandissimi vantaggi alla cantante.

Il video della canzone e i Grammy 2021

Il video, pubblicato alcuni giorni fa su Youtube, sembra proprio accompagnare la narrazione virale del brano avuta su TikTok, con la cantante intenta a mostrarsi in una vetrina di un negozio, con un'inquadratura e un'illuminazione della scena che ricorda proprio la "Silhouette Challenge" su TikTok. Nei panni della comparsa, un tassista distratto dalla stessa vetrina in cui la donna agita i fianchi. Ma la provocazione diventa un canto della sirena, una provocazione per attirare l'uomo (la preda) nella propria tela di ragno, raffigurata alla perfezione all'interno del video. Un gioco di alternanze e significati che raccontano anche il connubio tra violenza e sensualità in cui la musica di Doja Cat riesce a riconoscersi, alcune volte oltrepassando i limiti. Ma il successo di "Streets" è solo un altro passo per l'artista californiana, che avrà anche la possibilità, il prossimo 14 marzo, di esibirsi ai Grammy 2021: un'occasione unica per iscriversi al registro degli artisti internazionali più ascoltati, una vetrina per consacrare finalmente un successo nato più di 14 mesi fa.