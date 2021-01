EarOne ha pubblicato la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane nel 2020 che non sorprenderà quelli che ne hanno ascoltata molta nel 2020. La sorpresa è che non ci sono i tormentoni estivi italiani a comandare le prime posizioni, anzi, sono i brani stranieri a dominare l'airplay radiofonica dello scorso anno con "Hypnotized" di Purple Disco Machine & Sophie and The Giants a prendersi il titolo di canzone più trasmessa dell'anno. La canzone del dj tedesco e della band inglese ha battuto in questa speciale gara “Breaking Me” di Topic & A7S e “Blinding Lights” di The Weeknd.

Il peso di The Weeknd in classifica

Se per i primi due posti potrebbe, in futuro, trattarsi di successi estemporanei, la terza posizione rappresenta quella di uno degli artisti internazionali più importanti di questi ultimi anni. Il cantante americano, infatti, che ha pubblicato uno degli album più acclamati del 2020, "After Hours" è anche quarto con la canzone "In your Eyes", a dimostrazione di quanto l'artista abbia conquistato anche i cuori di coloro che decimo i pezzi da passare e anche del pubblico che, evidentemente, li ascolta.

Ghali primo tra gli italiani

Il primo italiano lo troviamo in quinta posizione e come noto è Ghali. La sua "Good Times" è stato il pezzo più trasmesso, confermando il rapper come uno dei nomi più importanti del pop italiani di questi ultimi anni. Sono solo tre i connazionali presenti nella top 10 della classifica globale, con Irama e la sua "Mediterranea" in ottava posizione, seguita da "Karaoke" dei Boomdabash in nona, mentre in mezzo troviamo “Levitating” di Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott, sesta, e “Rain On Me” di Lady Gaga con Ariana Grande in settima, mentre la decima è “Head & Heart” di Joel Corry feat. Mnek.

Tra gli italiani tre sanremesi in Top 10

Se guardiamo alla sola classifica italiana, oltre al podio già visto, con Ghali, Irama e Boomdabash e Amoroso, si nota subito la mancanza del vincitore del Festival di sanremo 2020 nella top 10 dove entrano solo tre canzoni sanremesi, con "Tikibombom" di Levante in quinta posizione, "Andromeda" di Elodie – che ha anche "Guaranà" in ottava – nona e "Vuiceversa" di Francesco Gabbani decimo.

Top 10 classifica canzoni più trasmesse in radio – global

Hypnotized (Purple Disco Machine & Sophie and The Giants) Breaking Me (Topic & A7S) Blinding Lights (The Weeknd) In Your Eyes (The Weeknd) Good Times (Ghali) Levitating (Dua Lipa feat. Madonna & Missy Elliott) Rain On Me (Lady Gaga with Ariana Grande) Mediterranea (Irama) Karaoke (Boomdabash & Alessandra Amoroso) Head & Heart (Joel Corry feat. Mnek)

Top 10 classifica canzoni più trasmesse in radio – italiane