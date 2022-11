Il significato e testo di Bella fregatura, il brano di Ernia primo in tendenza su TikTok Italia “Bella fregatura” di Ernia non è solo il secondo brano più streammato di “Inhp”: ha raggiunto anche la testa della classifica dei suoni in tendenza su TikTok.

Primo posto in classifica Fimi per Ernia e il suo nuovo episodio "Io non ho paura". Il cantante milanese, dopo il grande esordio nel weekend del disco lo scorso 18 novembre, ma soprattutto dopo l'annuncio del tour nei palazzetti, ha conquistato anche TikTok con uno dei brani più iconici dell'album: si tratta di "Bella fregatura", il singolo che fa da apripista alla linea pop del progetto, anche dal punto di vista narrativo. Infatti, "Bella Fregatura" rappresenta una discussione aperta con la propria partner sulla forza e le debolezze del loro rapporto, con un ritornello che si sposa alla perfezione con i criteri assunti dai creator sulla piattaforma cinese. Infatti, in una sola settimana, "Bella fregatura" si trova al primo posto tra i suoni in tendenza in Italia.

Il significato di Bella fregatura

Ma com'è riuscito Ernia a raggiungere un pubblico così ampio sulla piattaforma? "Bella fregatura" rappresenta uno dei momenti pop del progetto "Io non ho paura", seguita da "Il mio nome" e "Rose e Fiori": il singolo è una confessione sulla propria natura duplice alla partner, a metà tra il suo passato da fuggitivo e le promesse che lo rincorrono, dal successo a quello di creare una famiglia. La paura per qualcosa di più grande di sé stesso scivola tra le lacrime della propria compagna, in un contrasto in cui Ernia capisce che ciò che sta provando è qualcosa a cui, purtroppo, non potrà mai più rinunciare. Nel ritornello canta: "Io penso cose che tu non t'aspetti, perché ho ancora più sogni che cassetti. Ma se da gli occhi tu apri i rubinetti, fanno contrasto con la pelle scura e non so non aver cura di te. Non so più come spiegare che un po' mi fa paura, quando mi siedi accanto e parli solamente in prospettiva futura, ma quest'amore è dittatura, sei la mia bella fregatura".

Il testo di Bella fregatura

Che c'è da dire?

In situazioni come questa in precedenza

Mi ero sempre abituato al girarmi e fuggire

Lo faccio con stile

Come se avessi sempre avuto più paura di avere successo

E quindi in casi come questo quasi preferissi fallire

O meglio, morire

E ho dubbi su vari aspetti

Di quelle cose che progetti

Io penso ad altro, non lo accetti

Sarò io ad avere dei limiti

Non andrebbe se fossimo simili

Tanto poi do ragione a te

E penso che

Io penso cose che tu non t'aspetti

Perché ho ancora più sogni che cassetti

Ma se da gli occhi tu apri i rubinetti

Fanno contrasto con la pelle scura

E non so non aver cura di te

Non so più come spiegare che un po' mi fa paura

Quando mi siedi accanto e parli solamente in prospettiva futura

Ma quest'amore è dittatura

Sei la mia bella fregatura

(Eho, eho, eho, eho)

Mi guardi mentre piangi, sembra che tu voglia infierire

Che son tre anni, mi conosci, non ti voglio ferire

Sappiamo entrambi ‘sti litigi come vanno a finire

Che inchiodo nel primo parcheggio e poi abbassiamo il sedile

Vorrei che un po' di te capisse

Che un po' di me sarà per sempre triste

Che non c'è mia canzone in cui l'amore non finisce

Non so fare programmi nel presente, né per sempre

E a far coincider tutto non è facile per niente, ah

E ho dubbi su vari aspetti

di quelle cose che progetti

Io penso ad altro, non lo accetti

Non vorrei mai asciugarti le lacrime

Sembra cambi l'idea che tu hai di me

Tanto poi do ragione a te

E penso che

Io penso cose che tu non t'aspetti

Perché ho ancora più sogni che cassetti

Ma se da gli occhi tu apri i rubinetti

Fanno contrasto con la pelle scura

E non so non aver cura di te

E non so più come spiegare che un po' mi fa paura

Quando mi siedi accanto e parli solamente in prospettiva futura

Ma quest'amore è dittatura

Sei la mia bella fregatura

(Eho, eho, eho, eho)

(Oh, eho, eho, eho, eho)

Sei la mia bella fregatura

(Oh, eho, eho, eho, eho)

(Oh, eho, eho, eho, eho)

Sei la mia bella fregatura

Bella fregatura virale su TikTok

In una settimana, "Bella fregatura" di Ernia ha collezionato quasi tre milioni di ascolti su Spotify, ma è su TikTok che il brano è riuscito a colmare un vuoto di mercato quasi quotidiano sulla piattaforma cinese. Infatti, dopo l'esplosione di Quevedo e del suo BZRP Music Sessions, ancora presente nella top 10 di Spotify Italia, "Bella Fregatura" si è presa la testa della classifica, collezionando oltre 57mila video, in cui i creator hanno utilizzato il ritornello in sottofondo. TikTok era stata anche la piattaforma scelta dal cantante per annunciare i visual dei brani del disco "Io non ho paura", ma soprattutto mostrare le prime immagini del video ufficiale di "Bella Fregatura", pubblicato poi su YouTube.