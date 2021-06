Sembrano essere passate le nuvole nere che coprivano il capo di Ed Sheeran, dallo stop alla sua carriera musicale per l'impegno familiare, la nascita della piccola Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, alla pandemia e alla rivoluzione nelle sue abitudini quotidiane. Il racconto di tutte le sensazioni che si sono annidate nell'animo del cantante di "Shape of you", sembrano essere raccolte nel nuovo brano, a due anni dall'uscita di "No.6 Collaborations Project". A svelarlo è stato lo stesso Ed Sheeran che ha messo nel mirino il proprio stadio di casa e gli Europei 2020 per presentare al grande pubblico "Bad Habits", con cui si esibirà al Portman Road di Ipswich Town, alle 22 ore italiana. L'evento sarà trasmesso in diretta streaming su TikTok, e ha ricevuto anche l'approvazione dell'idolo di casa, l'ex calciatore britannico e presidente dell'Inter Miami David Beckham, insieme a Ed Sheeran nell'annuncio del brano.

Il concerto su TikTok e quando verrà pubblicato Bad Habits

Un vampiro rappresenta il passato di Ed Sheeran, come nella copertina e nel teaser del suo nuovo singolo, a due anni da "No.6 Collaborations Project". Un passato dalle cattive abitudini (Bad Habits sarà il titolo del singolo), che il cantante britannico ha cercato di raccontare nel suo nuovo brano, che sarà presentato il prossimo 25 giugno nello stadio di Portman Road, nella città d'origine dell'artista: Ipswich Town. In collaborazione con TikTok e Uefa Euro 2020, Ed Sheeran oltre a presentare il singolo "Bad Habits", si esibirà in uno speciale concerto in streaming sulla piattaforma cinese, dopo aver annunciato l'evento con l'ex calciatore David Beckham. Un brano che Sheeran ha composto durante la quarantena, un periodo di pausa coinciso anche con la nascita della figlia Lyra Antarctica e con il cambio radicale delle abitudini quotidiane. Ma un segnale è arrivato forte anche da un libro che ripercorreva la vita di Elton John, una memoria storica che lo ha costretto a interrogarsi sulle sue abitudini salutari e su come influenzassero la vita della sua famiglia e il suo percorso musicale.

La sua salute e quella di sua figlia al centro dei cambiamenti di Ed Sheeran

Il libro di memorie di Elton John ha influenzato Ed Sheeran nel suo processo di cambiamento, invogliato anche dalla libertà lavorativa che la nascita della figlia e l'arrivo della pandemia gli ha permesso di ottenere. Come ha riferito a BBC Radio 1, Ed Sheeran non mangia più ali di pollo fritte e due bottiglie di vino ogni sera, affermando che prima "mangiavo cibo take away ogni singolo giorno, anche solo per dimostrare a me stesso di avere una vita rock & roll". La moglie è stata una parte fondamentale del cambiamento, soprattutto sulla sua attività fisica: "Si allena molto, quindi sono andato e ho iniziato a correre con lei. Mangia in modo abbastanza sano, quindi ho iniziato a mangiare in modo abbastanza sano con lei. Non beve molto, quindi sto bevendo molto meno anche io. Penso stia cambiando tutto nella nostra vita anche grazie a nostra figlia". Una bambina che non sembra ancora essersi innamorata della musica di suo padre, a detta dello stesso Ed Sheeran: "Quando cerco di cantare qualcosa per lei, piange sempre. Non sarà una delle mie più grandi fan insomma. Tutto ciò che è rock, o è molto rumoroso non la affascina ancora, ma ci sono alcuni suoni, come quello del marimba in Shape of you da cui è rapita. Credo sia uno dei pochi pezzi che le piace".