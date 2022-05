Il significato e la traduzione di True Love, Kanye West racconta la separazione da Kim Kardashian È uscita nelle scorse ore la terza traccia di “Donda 2” di Kanye West: “True Love” con XXXTentacion, il racconto della separazione da Kim Kardashian.

A cura di Vincenzo Nasto

Kanye West e XXXTentacion per l’uscita di "True Love"

L'ultima notizia riguardo alla possibilità di ascoltare il secondo episodio di "Donda", risale allo scorso 22 febbraio, quando al Loan Depot di Miami, Ye, alias Kanye West, presentava il nuovo disco in un listening party. A inficiare sulla distribuzione del disco, l'obbligo di dover acquistare lo Stem Player, l'unico strumento che permetteva ai fan di ascoltare tutte le tracce del nuovo album, che non sarebbe stato pubblicato sui servizi di streaming tradizionali. Poi l'annuncio nelle scorse settimane della Columbia Records, in cui veniva anticipata l'uscita della collaborazione postuma con XXXTentacion, che sarà contenuta anche nella soundtrack del biopic sul rapper morto nel 2018 "Look at Me: XXXTentacion". È il terzo singolo del nuovo progetto pubblicato ufficialmente, dopo "City of Gods" con Fivio Foreign e Alicia Keys e "Eazy", con un video che ha fatto discutere per la presenza cartoonizzata di Pete Davidson, lo stand-up comedian e nuovo partner di Kim Kardashian, ex moglie di Kanye.

Il significato di True Love

Il racconto di True Love ruota attorno alla storia d'amore tra Kanye West e Kim Kardashian, con la strofa del rapper originario di Chicago che racconta il divorzio dall'imprenditrice statunitense e di come questo abbia cambiato la sua percezione del mondo, anche di come aver cura dei figli. Il bridge iniziale di XXXTentacion, scritto sicuramente prima del 2018, anno in cui il rapper è deceduto, si unisce perfettamente al mood del brano, soprattutto quando canta: "Pensavo sarei morto tra le tue braccia". Nella strofa di Kanye si osserva come le relazioni coniugali si siano appesantite, e anche se cerca di mantenere un distacco dal dolore provato dalla separazione con Kardashian, è impossibile non notare come il loro allontanamento abbia condizionato anche il rapporto con i suoi figli: "Aspetta, quando vedi i bambini? Ci vediamo domani. Aspetta, quando il sole tramonta? Vi vedo tutti domani. Aspetta, quando li raccolgo, mi sembra di averli presi in prestito, quando devo restituirli, vengono scansionati come un codice a barre".

Il documentario su XXXTentacion

Negli scorsi giorni, Hulu, il servizio di streaming che darà la possibilità ai fan di osservare il biopic su XXXTentacion, diretto da Sabaah Folayan, ha pubblicato un trailer del lungometraggio, lanciando la prima finestra sulle immagini esclusive della vita del rapper, il cui vero nome è Jahseh Onfroy. Nel trailer compaiono le tante accuse giudiziarie nei confronti del giovane artista, ucciso in una rapina all'età di 20 anni: tra queste compaiono anche le aggressioni denunciate dalla sua allora fidanzata, incinta del suo primogenito. Stiamo parlando di Geneva Ayala, presente nel documentario come tante altre ex fidanzate del ragazzo. Il video di quasi tre minuti, mostra anche i commenti del suo team e della sua famiglia negli anni, un racconto da dietro le quinte di una delle carriere più fulminanti e tragiche dello showbiz americano degli ultimi anni.

Il testo di True Love

True love shouldn't be this complicated

I thought I'd die in your arms

I thought I'd die in your

True love shouldn't be this complicated

I thought I'd die in your arms

I thought I'd die in your

No hard feelings, but these feelings harder

No-no hard feelings, but these feelings harder

No-no hard feelings, but these feelings harder

Wait, when you see the kids? I'll see y'all tomorrow

Wait, when the sun set? I see y'all tomorrow

Wait, when I pick ‘em up, I feel like they borrowed

When I gotta return them, scan ‘em like a bar code

Wait, no hard feelings, but these feelings hard though

Wait, who got the kids in those "What are thosе?"

Wait, why they can't wear Yeezys with the cargos?

Y'all know Nikе don't like me, y'all take it too far, though

At least have ‘em in some Mike's, he played for Chicago

I only see three kids, who watchin' Chicago?

And you know all the nannies is Donnie Nesbrasco

Let the kids dig a tunnel to my house like Chapo

Only neighbor in the hood with a door they can knock on

I leave the light on

True love (Daddy's not gone) shouldn't be this complicated

(You see the light on)

I thought I'd die in your arms (Daddy's at home)

I thought I'd die in your— (Tell Gekyume)

True love (Daddy's not gone) shouldn't be this complicated (Tell Gekyume)

I thought I'd die in your arms (Daddy's at home)

I thought I'd die in your—

Oh, woah, oh, woah, oh, woah

Oh, woah, oh, woah, oh, woah (Love)

Oh, woah, oh, woah, oh, woah

Oh, woah, oh, woah, oh, woah

No hard feelings, but these feelings harder

No-no hard feelings, but these feelings harder

No hard feelings, but these feelings harder

True love shouldn't be this complicated

I thought I'd die in your arms

I thought I'd die in your

True love shouldn't be this complicated

I thought I'd die in your arms

I thought I'd die in your

La traduzione di True Love

Il vero amore non dovrebbe essere così complicato

Pensavo di morire tra le tue braccia

Ho pensato di morire nelle tue

Il vero amore non dovrebbe essere così complicato

Pensavo di morire tra le tue braccia

Ho pensato di morire nelle tue

Nessun rancore, ma questi sentimenti più duri

No, nessun rancore, ma questi sentimenti più duri

No, nessun rancore, ma questi sentimenti più duri

Aspetta, quando vedi i bambini? Ci vediamo domani

Aspetta, quando il sole tramonta? Vi vedo tutti domani

Aspetta, quando li raccolgo, mi sembra di averli presi in prestito

Quando devo restituirli, vengono scansionati come un codice a barre

Aspetta, nessun rancore, ma questi sentimenti duri però

Aspetta, chi ha i bambini in quei "Cosa sono quelli?"

Aspetta, perché non possono indossare Yeezy con i carichi?

Sapete tutti che a Nike non piaccio, però vi spingete troppo oltre

Almeno li ho in qualche Mike's, ha suonato per Chicago

Vedo solo tre bambini, chi guarda Chicago?

E sai che tutte le tate sono Donnie Nesbrasco

Lascia che i ragazzi scavino un tunnel per casa mia come Chapo

L'unico vicino nella cappa con una porta a cui possono bussare

lascio la luce accesa

Il vero amore (papà non se n'è andato) non dovrebbe essere così complicato

(Vedi la luce accesa)

Pensavo di morire tra le tue braccia (papà è a casa)

Pensavo di morire nelle tue — (Dillo a Gekyume)

Il vero amore (papà non se n'è andato) non dovrebbe essere così complicato (dillo a Gekyume)

Pensavo di morire tra le tue braccia (papà è a casa)

Ho pensato di morire nelle tue

Oh, woah, oh, woah, oh, woah

Oh, woah, oh, woah, oh, woah (Amore)

Oh, woah, oh, woah, oh, woah

Oh, woah, oh, woah, oh, woah

Nessun rancore, ma questi sentimenti più duri

No, nessun rancore, ma questi sentimenti più duri

Nessun rancore, ma questi sentimenti più duri

Il vero amore non dovrebbe essere così complicato

Pensavo di morire tra le tue braccia

Ho pensato di morire nelle tue

Il vero amore non dovrebbe essere così complicato

Pensavo di morire tra le tue braccia

Ho pensato di morire nelle tue