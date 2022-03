Nel video di “Eazy”, Kanye West rapisce e seppellisce vivo il nuovo fidanzato di Kim Kardashian Dopo il divorzio ufficiale da Kim Kardashian, Kanye West ha pubblicato il video di “Eazy”, dove rapisce e seppellisce vivo il nuovo fidanzato Pete Davidson.

A cura di Vincenzo Nasto

Kanye West e Pete Davidson: screenshot video ufficiale "Eazy" 2022

A poche ore dal verdetto della giuria della contea di Los Angeles, che ha dichiarato la separazione effettiva di Kim Kardashian dal suo ormai (ex) marito Kanye West, il cantante di Chicago ha pubblicato il video ufficiale di "Eazy". Il brano, presentato durante il listening party di "Donda 2" lo scorso 22 febbraio, vede la presenza nel brano della leggenda di LA The Game, nome d'arte di Jayceon Terrell Taylor, un figlio di Compton. Il brano "Eazy" era stato uno dei più chiacchierati durante l'evento tenutosi al Loan Depot di Miami, anche per la citazione relativa a Pete Davidson, il nuovo fidanzato di Kim Kardashian. Dopo settimane di post social che attaccavano lo stand up comedian, "Eazy" aveva rappresentato l'attacco finale nei confronti di "Skete", così rinominato sul profilo Instagram di Ye. Ma se l'attacco nel brano poteva essere letto tra le righe di una scaramuccia familiare, che ha trascinato gli ex coniugi West in tribunale, il video ufficiale del brano pubblicato nelle scorse ore, potrebbe aver aizzato le fiamme della contesa. Infatti, nel video cartoonizzato, appare la figura di Kanye West che rapisce e seppellisce vivo con delle rose il manichino di Pete Davidson, una scena violenta e brutale riprodotta solo attraverso il processo di animazione video.

Il significato di Eazy

"Tutti vissero felici e contenti": appare alla fine del video di "Eazy", il singolo estratto dal nuovo album di Kanye West "Donda 2". Una promessa rassicurante che stona completamente con il resto del video, un processo di animazione che porta sugli schermi lo stesso Kanye, con The Game, ma soprattutto il nuovo fidanzato di Kim Kardashian Pete Davidson. Il brano, presentato lo scorso 22 febbraio al Loan Depot di Miami durante il primo listening di "Donda 2", è uno sguardo al passato dei due artisti, una reference continua alla vita di strada. Da una parte Chicago per Kanye, dall'altra la periferia di Los Angeles, Compton, per The Game: i due artisti raccontano i primi passi nel mondo della musica, che li ha lanciati fuori da un mondo di abusi e violenze. Kanye ricorda per l'ennesima volta l'incidente che nel 2003 gli stava per costare la vita e che diede il via alla sua carriera musicale, con la pubblicazione di "The College Dropout": in questo caso, riferendosi a Pete Davidson, afferma: "Dio mi ha salvato da quell'incidente così posso picchiare il culo di Pete Davidson". Il dualismo tra la vita "facile" e la violenza che si incontra per ottenerla è il filo che lega le immagini, con i riferimenti a Tupac, altro figlio di Compton, a tratteggiare il contesto di "Thug Life". Dal tatuaggio sull'ombelico alla citazione dei "Killuminati" alla fine del brano, "Eazy" rende omaggio a uno degli artisti più iconici degli ultimi 50 anni.

Il testo di Eazy

My life was never (Eazy)

My life was never (Eazy)

Started in my Cutlass clutchin' heat like it's an open oven

Puffin' chronic, Puff and Biggie out the window, speaker subbin'

Run into the Crips, it ain't no discussion

Bullet wounds drenched in Hennessy and teaspoons of Robitussin

Head up faze, got a few concussion, yeah

Compton's amazed, Dr. Dre percussion

God, please grant my nig** eternal life, we need the beats

Aftermath where you fall asleep, you do not eat

And my belly is full, gorilla ridin' the bull

Banana clips in the pool, swan dive in Clase Azul

The opps, I'm on they ass, grandmama whoopings in school

This Wilmington and Brazil where niggas die in they jewels

Too many Problems, too many YGs

So many ties to dollar signs, easy to end up on E

I got shot up like Columbine, the Crips descended on me

Sign my name on the dotted line, that was vengeance on beats

This is the way

My life was never (Eazy)

My life was never (Eazy)

There it is, there it was

Don't interrupt just because

It's no love

Shoulder shrug (shrug)

How I ain't bring nothin' to the table when I'm the table?

I'ma turn up the music, wake up the neighbors

I'ma get that "Thug Life" tatted ‘cross the navel

This is how I am in real life, not just on cable

"Mr. Narcissist, " tell me ‘bout my arrogance

No more counselin', I don't negotiate with therapists

God Ye, wanna let God in?

But tonight, I guess I'll let my pride win

Cousin Dre sent me scriptures, helped me see life better

Nigga, we havin' the best divorce ever

If we go to court, we'll go to court together

Matter of fact, pick up your sis, we'll go to Kourt's together

I watched four kids for like five hours today

I wear these Yeezy boots everywhere, even in the shower today

I got love for the nannies, but real family is better

The cameras watch the kids, y'all stop takin' the credit

Noncustodial dad, I bought the house next door

What you think the point of really bein' rich for?

When you give ‘em everything, they only want more

Boujee and unruly, y'all need to do some chores

Rich-ass kids, this ain't yo' mama house

Climb on your brother's shoulders, get that Top Ramen out

God saved me from that crash

Just so I can beat Pete Davidson's ass (who?)

And my new bitch bad

I know Illuminati mad

This that New-minati, bitch

This that two Bugatti rich

This that "God did this"

Only God did this

There it is, there it was

Don't interrupt, just because

Ain't no love, shoulder shrug

Won't He do it? Yes He does

Won't He do it? Yes He does

Won't He do it?

My life was never (Eazy)

This next one gon' be (Eazy)

La traduzione di Eazy

La mia vita non è mai stata facile

La mia vita non è mai stata facile

Sono partito dalla mia Clutchin calda come se fosse un forno aperto

Sbuffando cronico, sbuffo e Biggie fuori dal finestrino, con l'altoparlante che salta

Imbattersi nelle Crips, non è in discussione

Ferite da proiettile inzuppate in hennessey e cucchiaini di robitussin

Testate in salita, ho ottenuto qualche commozione cerebrale, sì

Compton's Smoking, Dr. Dre Percussiongod, per favore concedi pace alla mia vita eterna da nig**, abbiamo bisogno dei battiti

Aftermath dove ti addormenti, non mangi

E la mia pancia è piena, un gorilla che comanda un toro

Clip di banane In piscina, immersione da sogno in Clase Azul

Gli OPPS, io sono sul loro culo, a scuola comandava mia nonna

Questo Wilmington e Brasile dove i ne*** muoiono nei loro gioielli

Troppi problemi, troppi ygs

Tanti legami per i segni del dollaro, facili da finire su e giù

Mi sono avvicinato come colombina, i Crips scendevano su di me

Firma il mio nome sulla linea tratteggiata, quella era la vendetta sui beats

Questo è il modo

La mia vita non è mai stata facile

La mia vita non è mai stata facile

[Verse 2: Kanye West]

Come non ti avvicini al tavolo quando io sono il tavolo?

Quando arriva la mia musica, sveglia i vicini

Io arrivo con il "Thug Life" tatuato sull'ombelico

È così che sono nella vita reale, non solo in tv

"Mr. Narcisista," Dimmi ‘alla mia arroganza

Non più consulenza, non negozio con i terapeuti

Dio, vuoi lasciare che Dio entri in Ye?

Ma stasera, immagino che lascerò vincere il mio orgoglio

Cousin Dre mi ha mandato i beat, mi ha aiutato a vedere la vita migliore

Neg**, abbiamo il miglior divorzio della storia, andiamo in tribunale, andremo in tribunale insieme di fatto, prendi tua sorella, andremo alla "Korte" insieme

Ho guardato quattro bambini per cinque ore oggi

Indosso questi stivali yeezy ovunque, anche nella doccia oggi

Ho l'amore per le bambine, ma la famiglia reale è migliore

Le telecamere guardano i bambini, smettila di dargli credito

Papà senza custodia, ho comprato la casa accanto, credi che sia solo perché sono veramente sia ricco?

Quando lo dai tutto, vogliono solo di più

Pazzo e indisciplinato, hai bisogno di fare qualche faccenda

Bambino ricco, questo non è casa di tua madre, salta sulle spalle di tuo fratello, prendi quella top Ramen

Dio mi ha salvato da quell'incidente così posso picchiare il culo di Pete Davidson

e la mia nuova tizia è cattiva, io conosco gli Illuminati bene

Questo è ricco e ha due Bugatti

Questo che "Dio ha fatto questo"

Solo Dio ha fatto questo

Eccolo, lì non è stato interrotto, solo perché non è amore, ma solo spalle che scrollano altre spalle

Non lo farà? Si lo farà

Non lo farà? Si lo farà

Non lo farà?

Il video di Eazy

Un racconto visual prodotto da AZXD, con la tecnologia Claymation che ha reso la seconda parte del video, con protagonisti Kanye West e Pete Davidson, l'ennesimo cult nella carriera del rapper di Chicago. Non ci si sarebbe aspettata questa violenza, ma l'unico modo per giustificarla era quella di riportarla in un video d'animazione, che ricorda le fantasie di Tim Burton e del suo "Nightmare Before Christmas" del 1993. Dopo la strofa di The Game, una rappata del south che apre le porte alla confessione di West, nel video tutto diventa più scuro. L'animazione di West, che indossa una tuta in pelle nera, abbinata agli stivali della sua collezione, si mette in moto alla ricerca del fantoccio di Pete Davidson. Un rapimento con un sacco in testa, e il nuovo fidanzato di Kim Kardashian si ritrova vivo, ma sepolto con il corpo intero sotto terra: solo la sua testa al di fuori, dove viene versata dell'acqua e vengono appoggiate delle rose. La morte del comico arriva proprio alla fine del video, con West che infilza la sua testa con le rose, per poi essere scortato su un carro funebre. Gli ultimi fotogrammi recitano: "Tutti vissero felici dopo quello. Tutti tranne Skete: voi sapete di chi sto parlando".