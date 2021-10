Il significato e la traduzione di Savage, le Aespa sono la band che rivoluzionerà il K-Pop A meno di un anno dalla pubblicazione del primo singolo “Black Mamba”, la band femminile K-Pop Aespa ha pubblicato lo scorso 5 ottobre il primo mini-album dal titolo “Savage”. Un progetto dei quattro membri KARINA, GISELLE, WINTER e NINGNING, in cui la titletrack raccoglie tutto l’immaginario futuristico di un gruppo destinato a rivoluzionare la musica sud-coreana.

A cura di Vincenzo Nasto

Sono la quarta generazione dell'evoluzione K-Pop, così futuristiche nel suono e nell'identità digitale, da esser diventate in pochi mesi ambasciatrici di un universo musicale che potrebbe sopravvivere anche dopo la generazione Z: stiamo parlando della band Aespa, che da poche ore ha pubblicato il loro mini album d'esordio "Savage", un racconto in sei tracce. Il gruppo composto da KARINA, GISELLE, WINTER e NINGNING viene supportato dalla Sm Entertainment, la società che ha prodotto anche le BoA, Girls' Generation e Red Velvet, che le hanno descritte come un metaverso digitale, in cui è possibile osservare le cantanti e i loro avatar digitali confondersi per poi reincontrarsi nello spazio. Anche il nome della band sembra provenire da questo concept, con "a" che rappresenta la parola avatar ed "e" di esperienza, con "spa" che riprende la parola aspetto. Un universo di suoni, che è possibile intravedere anche nella titletrack del progetto, che in poche ore, grazie alla pubblicazione del video ufficiale, ha raggiunto su YouTube oltre 44 milioni di visualizzazioni.

L'esordio con Black Mamba e il nuovo immaginario K-Pop

Avevano esordito lo scorso novembre e in pochi mesi avevano attratto marchi come Givenchy, grazie alla pubblicazione di "Black Mamba" e poi nella scorsa primavera di "Next Level". La band K-pop Aespa è la vera rivelazione coreana degli ultimi mesi, un immaginario visivo costruito ad hoc tra realtà digitale con gli avatar dei membri e quello estetico, fatto di galassie in cui disperdersi e la sensualità dei quattro membri: KARINA, GISELLE, WINTER e NINGNING. A meno di un anno dal loro esordio, le Aespa hanno debuttato nelle ultime ore con il loro primo Ep dal titolo "Savage", sei brani che vanno dalla trap della titletrack, la dance-pop di brani come "I'll make you cry" e "Iconic", ma anche l'esperimento da club con la deep house in "Yeppi yeppi". In tutto l'immaginario visivo del video ufficiale di "Savage", le quattro cantanti interpretano il ruolo di guerriere, sia attraverso la canzone, sia attraverso i costumi che rappresentano l'evoluzione dei personaggi all'interno del progetto. Il brano è diventato virale anche su TikTok, dove i quattro membri hanno pubblicato una challenge che invita gli utenti a ballare e a esprimersi con il suono di "Savage" in sottofondo.

Il significato di Savage

Lo scorso 5 ottobre l'esordio con il mini-album "Savage", con il video ufficiale della titletrack a far esplorare attraverso le immagini la dimensione futuristica delle Aespa, la band K-pop rivelazione dell'ultimo anno. I quattro membri, KARINA, GISELLE, WINTER e NINGNING, riprendono il concept di Megan The Stallion nella sua celebre "Savage" e la trasportano in un ambiente camaleontico nei suoi cambiamenti, dalle emoticon che prendono vita e danzano dietro di loro, a un cubo di specchi in cui una delle cantanti è intrappolata: tutto è curato, anche un fantomatico occhio rinchiuso in un cerchio, immagine che potrebbe riprendere l'aspetto dell'occhio di Sauron de "Il signore degli anelli". Tutto graficamente spettacolare, dai colpi di luce all'utilizzo spasmodico di effetti grafici con cui le cantanti entrano in contatto, diventando anche loro parte di un processo digitale. "Savage" rompe la barriera tra digitale e analogico, lanciando le Aespa in una dimensione nuova, spettacolare visivamente e che racconta perfettamente l'energia del gruppo. Il brano è un inno alla forza delle singole cantanti, che non vogliono esser fermate, che vogliono rompere tutti i cliché sulla musica sud-coreana, riuscendo anche a compiere il passo del metalinguaggio, metà inglese e metà coreano, in grado di arrivare a un pubblico molto ampio, come hanno dimostrato in passato le Red Velvet e i Bts.

Il testo di Savage

Ooh! My gosh

Don’t you know I am a savage?

I am a killa who will break you, ae

You are still hiding & hallucinating

Beat you up, we holler

I am not afraid of you, you, hit you harder

Push me in, deep fake on me

Too the unprepared stage

Corner me in, fake on me

Got everybody, mock up too me

You shake me up soo that I feel ashamed

Cold spectators are collapsed, ae

I can’t stand you anymore, say, no!

Wait & see, I am a little savage

Your dirty play

I can’t stand it any longer

You want too break me

Your hallucinations are becoming

The reasons too construct you

I am a savage

I will break you into pieces yeahh! Ooh!

I am a savage

I will crush you, ooh!

Get me, get me now

Get me, get me now

(zu-zu-zu-zu)

Or I will become more savage

(zu-zu-zu-zu)

Get me, get me now

Get me, get me now

(zu-zu-zu-zu)

Now I am going too get you

Now, I am a savage

Gimme, gimme now

Gimme, gimme now

(zu-zu-zu-zu)

I can see your words

Your weakness algorithm

(zu-zu-zu-zu)

Steaming, it’s steaming

Steaming, it’s steaming

(zu-zu-zu-zu)

Ma ae synk

Don’t bother me & bog off, savage

(zu-zu-zu-zu)

Hmm! Everybody looks at me

I am used to it, I should take a step back

I have too endure it like an adult

I am locked up in the glass

I want to play such a horrible expectation

I am locked up in that hallucination frame

I am going too kwangya, game in

Defeating a subtle alienation

And making me drift apart from my ae

Your satisfying trick

We gone kwangya, game in

Cut it down, my sword of light

Too you who is damaged

It’s a merciless punch

See? I am a little savage

I block your regenerative power

I distract you, I leave you out

Don’t forget, this is kwangya

I control your time and space

Make it, break it

I am a savage

I will break you into pieces, ooh!

I am a savage

I will crush you, ooh!

Get me, get me now

Get me, get me now

(zu-zu-zu-zu)

Or I will become more savage

(zu-zu-zu-zu)

Get me, get me now

Get me, get me now

(zu-zu-zu-zu)

Now I am going too get you now

I am a savage

Gimme, gimme now

Gimme, gimme now

(zu-zu-zu-zu)

I can see your words

Your weakness algorithm

(zu-zu-zu-zu)

Steaming, it’s steaming

Steaming, it’s steaming

(zu-zu-zu-zu)

Ma ae synk

Don’t bother me and bog off, savage

(zu-zu-zu-zu)

You are the one who protected me when I was in trouble

My naevis, we love you

My victory, one synk dive

All the opportunities you have created

I know your sacrifices, ooh!

My naevis, we love you

I know, we will make sure too find your memories

Let’s meet surely after the resurrection

Savage

Savage

Yeahh!

Get me, get me now

Get me, get me now

(zu-zu-zu-zu)

Or I will become more savage

(zu-zu-zu-zu)

Get me, get me now

Get me, get me now

(zu-zu-zu-zu)

Now I am going too get you now

I am a savage

Gimme, gimme now

Gimme, gimme now

(zu-zu-zu-zu)

I can see your words

Your weakness algorithm

(zu-zu-zu-zu)

Steaming, it’s steaming

Steaming, it’s steaming

(zu-zu-zu-zu)

Ma ae synk

Don’t bother me and bog off, savage

(zu-zu-zu-zu)

Haa-haa, what?

La traduzione di Savage

oh! Mio dio

Non sai che sono una selvaggia?

Sono un killer che ti spezzerà,

Ti nascondi ancora e hai le allucinazioni

Ti abbiamo picchiato, noi gridiamo

Non ho paura di te, di te, di colpirti più forte

Spingimi dentro, visi finti con me

il palco non è pronto

Mettimi all'angolo, fingi con me

Ho preso tutti, prendi in giro anche me

Mi scuoti così tanto che mi vergogno

Gli spettatori freddi sono crollati,

Non ti sopporto più, dì, no!

Aspetta e vedrai, sono un po' selvaggia

Il tuo gioco sporco

non lo sopporto più

Anche tu vuoi spezzarmi

Le tue allucinazioni stanno diventando

Anche le ragioni che ti costruiscono

sono una selvaggia

Ti farò a pezzi sì! oh!

sono una selvaggia

Ti schiaccerò, ooh!

Prendimi, prendimi ora

Prendimi, prendimi ora

(zu-zu-zu-zu)

O diventerò più selvaggia

(zu-zu-zu-zu)

Prendimi, prendimi ora

Prendimi, prendimi ora

(zu-zu-zu-zu)

Adesso vado a prenderti anch'io

Ora, io sono una selvaggia

Dammi, dammi ora

Dammi, dammi ora

(zu-zu-zu-zu)

Posso vedere le tue parole

Il tuo codice di debolezza

(zu-zu-zu-zu)

fumante, fumante

fumante, fumante

(zu-zu-zu-zu)

Non disturbarmi e non ti bloccare, selvaggio

(zu-zu-zu-zu)

Hmm! Tutti mi guardano

Ci sono abituata, dovrei fare un passo indietro

Anche io l'ho sopportato come un'adulta

Sono chiusa nel bicchiere

Voglio giocare con un'aspettativa così orribile

Sono rinchiusa in quella cornice di allucinazioni

Sto andando anche io kwangya, gioco dentro

Sconfiggere una sottile alienazione

E facendomi allontanare

Il tuo trucco è soddisfacente

Siamo andati kwangya, gioco dentro

Taglialo, la mia spada di luce

Anche per te che sei danneggiato

È un pugno spietato

Vedere? Sono un po' selvaggia

Blocco il tuo potere rigenerativo

Ti distraggo, ti lascio fuori

Non dimenticare, questo è kwangya

Controllo il tuo tempo e il tuo spazio

Fallo, rompilo

sono una selvaggia

Ti farò a pezzi, ooh!

sono una selvaggia

Ti schiaccerò, ooh!

Prendimi, prendimi ora

Prendimi, prendimi ora

(zu-zu-zu-zu)

O diventerò più selvaggia

(zu-zu-zu-zu)

Prendimi, prendimi ora

Prendimi, prendimi ora

(zu-zu-zu-zu)

Ora vado anch'io a prenderti adesso

sono una selvaggia

Dammi, dammi ora

Dammi, dammi ora

(zu-zu-zu-zu)

Posso vedere le tue parole

Il tuo codice di debolezza

(zu-zu-zu-zu)

fumante, fumante

fumante, fumante

(zu-zu-zu-zu)

Ma ae synk

Non disturbarmi e non restare fermo, selvaggio

(zu-zu-zu-zu)

Tu sei quello che mi ha protetto quando ero nei guai, ti amiamo

La mia vittoria, un tuffo sincronizzato

Tutte le opportunità che hai creato

Conosco i tuoi sacrifici, ooh!

Ti amiamo

Lo so, faremo in modo di trovare anche i tuoi ricordi

Incontriamoci sicuramente dopo la resurrezione

attaccare

attaccare

Sì!

Prendimi, prendimi ora

Prendimi, prendimi ora

(zu-zu-zu-zu)

O diventerò più selvaggia

(zu-zu-zu-zu)

Prendimi, prendimi ora

Prendimi, prendimi ora

(zu-zu-zu-zu)

Ora vado anch'io a prenderti adesso

sono una selvaggia

Dammi, dammi ora

Dammi, dammi ora

(zu-zu-zu-zu)

Posso vedere le tue parole

Il tuo codice di debolezza

(zu-zu-zu-zu)

fumante, fumante

fumante, fumante

(zu-zu-zu-zu)

Non disturbarmi e non restare fermo, selvaggio

(zu-zu-zu-zu)

Haa-haa, cosa?