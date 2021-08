La band K-Pop Red Velvet, tra l’uscita di Queensdom e la relazione tra Joy e Crush Il nuovo Ep “Queensdom”, pubblicato lo scorso 19 agosto dalle Red Velvet è stata anche l’occasione da parte della band femminile K-Pop di raccontarsi, a sette anni dalla formazione della band. Nel frattempo, le due etichette discografiche di Joy e Crush hanno ufficializzato la loro relazione, la parola fine in un gossip che circolava da mesi.

A cura di Vincenzo Nasto

Negli ultimi sette anni, osservare l'evoluzione dei gruppi femminili K-Pop significava studiare i movimenti di tre band in particolare: da una parte le BLACKPINK, poi dal 2015 le Twice, dopo l'esordio con "The story begins" e infine le Red Velvet, formate da Irene, Seulgi, Wendy, Joy e Yer, che hanno debuttato con il singolo "Happyness" nel 2014. Proprio l'ultimo gruppo citato sembra essere quello sulla cresta dell'onda in questo momento, anche per la pubblicazione lo scorso 19 agosto del loro ultimo Ep: "Queensdom". Il progetto, che arriva a quasi due anni di distanza da "The ReVe Festival Finale", sembra rappresentare lo status attuale della musica K-pop, l'avanzamento verso lidi lontani, un processo di occidentalizzazione che sembra catturare perfettamente l'idea del gruppo. "Queensdom" diventa anche la certificazione di quanto la musica delle Red Velvet abbia influenzato un'intera generazione coreana, con i due album ufficiali precedenti, "The Red" e "Perfect Velvet" entrati di diritto nella storia della musica contemporanea K-pop.

Il nuovo Ep di Red Velvet

La pubblicazione del nuovo Ep "Queensdom" delle Red Velvet lo scorso 19 agosto è stata anche l'occasione per il gruppo di affacciarsi negli Stati Uniti, prima rispondendo alle domande di Billboard, che ha celebrato i sette anni dalla nascita del gruppo, ma anche per mettere in maniera inequivocabile la parola fine a uno dei gossip più importanti negli ultimi mesi nella Corea del Sud: la storia d'amore tra Joy, una delle cantanti delle Red Velvet e il cantante R&b Crush. Se per l'intervista con Billboard, le cinque protagoniste Irene, Seulgi, Wendy, Joy e Yer si sono prodigate nel raccontare i retroscena di questi lunghi sette anni, l'ufficializzazione della love story tra Joy e Crush è stata addirittura data dalle etichette discografiche di entrambi, la SM Entertainment per la cantante e la P Nation per Crush: i due avevano lavorato assieme nella hit "Mayday", pubblicata a maggio 2020. Da lì in poi, come affermano le stesse etichette, la loro amicizia è diventata qualcosa di molto profondo e da poche settimane condividono una relazione.

Le curiosità a sette anni dalla formazione delle Red Velvet

In un'intervista a Billboard per i sette anni della formazione Red Velvet, le cinque cantanti hanno raccontato alcune curiosità interessanti, dal primo disco acquistato, ai sogni d'infanzia, fino alla domanda su quale artista preferirebbero vedere dal vivo. Durante l'intervista infatti, Seulgi ha rivelato che il primo CD che ha acquistato quando era molto giovane era uno dei TVXQ, uno dei primi gruppi K-Pop formatisi nel 2003, affermando poi di aver scelto quel disco perché influenzata dal suo primo concerto, proprio dei TVXQ a Seoul. Interrogata su quale sarebbe il concerto che vorrebbe di più vedere in assoluto, invece Wendy ha fatto il nome di Beyoncé, affermando che sarebbe un onore riuscire a parlare con lei. Wendy ha anche provato a rispondere su ciò che ha cambiato il suo modo di vedere la musica nei sette anni con le Red Velvet, affermando di non aver più paura di esprimersi attraverso la musica, di non farsi più influenzare dagli altri artisti, cercando una propria strada. Come nel caso della titletrack del loro ultimo progetto "Queensdom", una vera e propria presa di coscienza su se stesse e sulla loro musica.