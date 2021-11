Il significato e la traduzione di Rumour has it, Adele e i pettegolezzi in tendenza su TikTok A nove anni dalla pubblicazione di “21”, Adele ritorna in grande stile su TikTok e non lo fa con i successi di “Someone like you” e “Rolling in the deep”. A diventare una tendenza sulla piattaforma cinese è “Rumour has it”, il brano utilizzato dai creator per confermare o smentire i pettegolezzi che li hanno toccati personalmente.

A cura di Vincenzo Nasto

Nel 2012, il suo secondo album "21" aveva reso Adele una delle più celebri cantanti internazionali, una voce unica in grado di restituire al pubblico successi come "Someone like you" e "Rolling in the deep". Brani in cui la sensibilità e l'emotività del pubblico, ma anche della cantante stessa, venivano riflesse in maniera istantanea, un rapporto empatico che ha poi costruito le fondamenta per un successo pluridecennale. Di quel progetto d'esordio rimane il risultato, disco più venduto negli Stati Uniti nel 2012 e nel 2013, sempre davanti a "Back to Black" di Amy Winehouse, ma soprattutto la certificazione di diamante con oltre 14 milioni di copie vendute, ma non solo. Perché uno dei brani ad aver avuto un suo percorso all'interno del progetto è anche "Rumour has it", prodotta dal frontman degli One Repubblic Ryan Tedder: la canzone dopo oltre nove anni è ritornata in auge grazie ai creator di TikTok, che l'hanno scelta per raccontare al meglio la verità su alcune delle voci che girano sul loro conto, pettegolezzi che hanno dovuto smentire e confermare: la nuova challenge in tendenza su TikTok.

Il significato di Rumour has it

Nel successo incontrastato di "Someone like you" e "Rolling in the deep", anche un brano come "Rumour has it" ha avuto la propria importanza nella sublimazione del successo nel secondo album di Adele, "21", certificato disco di diamante con oltre 14 milioni di copie vendute negli Stati Uniti. Il brano, scritto da Adele e prodotto dal frontman degli One Repubblic Ryan Tedder ha una melodia blues in grado di sostenere il ritmo da tamburo battente nel brano di Adele. Un singolo che, come ha rivelato la stessa cantante britannica, non si riferiva ai titoli dei giornali sulla sua vita sentimentale, ma arriva dopo 18 mesi passati negli Stati Uniti, in cui le sue amiche hanno letto molti dei gossip affibbiati a lei: "La gente potrebbe pensare che riguardi blog, riviste e giornali, ma non lo è. È sui miei amici che credono alle cose che sentono su di me, il che è davvero mortificante. Ho dovuto mettere le cose in chiaro con le mie amiche che mi conoscono e mi amano".

Il successo su TikTok

A nove anni dalla sua pubblicazione, il singolo è ritornato in tendenza grazie a una nuova challenge su TikTok. Infatti, il brano di Adele viene utilizzato dai creator per porre al centro della discussione alcuni pettegolezzi che hanno toccato la loro persona, e la strofa della cantante britannica diventa l'incipit perfetto per smentire o confermare la notizia che gira sul proprio conto. Il suono da trenta secondi utilizzato sulla piattaforma cinese prende in prestito le parole di Adele: "But rumor has it I'm the one you're leaving her for. Rumor has it (rumor), Rumor has it (rumor), Rumor has it (rumor). I numeri della challenge stanno via via aumentando, con il suono che è stato utilizzato in oltre 7mila video, e potrebbe essere l'occasione per vedere l'esordio della cantante britannica sulla piattaforma cinese, confermando ormai la notizia del suo fidanzamento ufficiale con Rich Paul, in attesa del 19 novembre, data d'uscita del suo prossimo progetto "30".

Leggi anche Il significato di "scuol4", tha Supreme e il suo passato da studente in tendenza su TikTok

Il testo di Rumour has it

She, she ain't real

She ain't gon' be able to love you like I will

She is a stranger

You and I have history

Or don't you remember

Sure, she's got it all

But, baby, is that really what you want

Bless your soul, you got your head in the clouds

She made a fool out of you

And, boy, she's bringing you down

She made your heart melt

But you're cold to the core

Now rumor has it she ain't got your love anymore

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

She is half your age

But I'm guessing that's the reason that you stayed

I heard you've been missing me

You've been telling people things you shouldn't be

Like when we creep out and she ain't around

Haven't you heard the rumors

Bless your soul, you got your head in the clouds

You made a fool out of me

And, boy, you're bringing me down

You made my heart melt, yet I'm cold to the core

But rumor has it I'm the one you're leaving her for

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

All of these words whispered in my ear

Tell a story that I cannot bear to hear

Just ‘cause I said it, it don't mean that I meant it

People say crazy things

Just ‘cause I said it, don't mean that I meant it

Just ‘cause you heard itRumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor-rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it (rumor)

Rumor has it

But rumor has it he's the one I'm leaving you for

La traduzione di Rumour has it

Lei, lei non è vera

Non sarà in grado di amarti come farei io

Lei è un'estranea

Io e te abbiamo una storia

O non te lo ricordi?

Certo, lei ha tutto,

Ma, tesoro, è davvero quel che vuoi?

Che Dio benedica la tua anima, hai la testa tra le nuvole

ti sei reso ridicolo e, bello, lei ti sta deprimendo

Ti ha sciolto il cuore

Ma tu sei gelido fino al midollo,

Ma ora si dice che lei non ha più il tuo amore

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Lei ha la metà dei tuoi anni

Scommetto che è per questo che te ne sei andato

Ho sentito dire che ti manco

Hai detto cose alla gente che avresti fatto meglio a tenere per te

Come quando usciamo e lei non è in giro

Non la sai l'ultima?

Sia benedetta la tua anima, hai la testa fra le nuvole

Mi hai reso ridicola

e, bello, mi stai buttando giù

Mi hai sciolto il cuore, ma sono ancora gelida fino al midollo

Ma corre voce che io sia il motivo per cui la stai lasciando

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Tutte quelle parole mormorate nelle mie orecchie

Raccontano una storia che proprio non voglio ascoltare

Solo perchè l'ho detto, non significa che lo penso veramente

La gente dice cose strane

Solo perché l'ho detto, non significa che lo penso veramente

Solo perche lo hai sentito…

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Corre voce (Pettegolezzi)

Ma corre voce che lui sia il motivo per cui ora ti sto lasciando