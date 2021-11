Adele, ecco la tracklist di “30”: tra i fan c’è molta curiosità su “I drink wine” Dopo la pubblicazione di “Easy on me” e il successo internazionale della canzone, Adele ha annunciato anche la tracklist del suo nuovo album. L’annuncio ha subito portato i fan a cercare di scoprire quali saranno gli argomenti dell’album, dopo le rivelazioni fatte dalla cantante durante l’intervista data a Vogue qualche settimana fa.

A cura di Redazione Music

Adele (ph Simon Emmett)

Dopo la pubblicazione di "Easy on me" e il successo internazionale della canzone, Adele ha annunciato anche la tracklist del suo nuovo album. L'annuncio ha subito portato i fan a cercare di scoprire quali saranno gli argomenti dell'album, dopo le rivelazioni fatte dalla cantante durante l'intervista data a Vogue qualche settimana fa. E proprio da quell'intervista alcuni fan sono partiti per tentare di capire, per esempio, quale sarà l'argomento d i un brano come "I drink Wine" che si presuppone parli proprio dei problemi che la cantante inglese ha avuto con l'alcol negli anni scorsi, quelli di cui, appunto, parla "30".

La tracklist completa prevede la presenza di "Strangers by nature", "Easy on me", "My little love", "Cry your heart out", "Oh my god", "Can I get it", "I drink wine", "All night parking (con Erroll Garner)", "Woman like me", "Hold on", "To be loved", "Love is a game", e alcune bonus track come "Wild wild west", "Can't be together" e una versione di "Easy on me" con Chris Stapleton. Come ha detto la stessa Adele, la registrazione dell'album è cominciata tre anni fa quando la sua vita era "un labirinto di caos assoluto e tumulto interiore" come ha dichiarato lei stessa commentando quello che sarà il seguito di "25", uscito sei anni fa.

A proposito di caos, i fan stanno cercando di capire se "I drink wine" è la canzone che Adele commentò così durante l'intervista a Vogue: "Sono io che esco e mi ubriaco in un bar bevendo liquori. Inizio a parlare molto se bevo liquori. Il mio vino lo posso gestire, potrei bere cinque bottiglie di vino e fare una conversazione normale". Un album in cui Adele parlerà di quelli che sono stati anni di ansia che ha visto anche il naufragio del suo matrimonio, come racconta proprio in "Easy to be", la storia di come una storia cominciata molto presto piano piano si consumi. Un ritorno attesissimo quello della cantante, che ha portato anche record su record, con la canzone che ha raggiunto la vetta della classifica dei singoli anche in Italia nella sua prima settimana, scendendo in settima, quella successiva.