I Coldplay duetteranno coi BTS in My Universe: tutti voglio un feat della band K-Pop

I Coldplay hanno annunciato che "My Universe", il prossimo singolo tratto dal loro album "Music of the Spheres" vedrà la collaborazione dei BTS, la band K-Pop che da qualche anno, ormai, ha conquistato anche l'Occidente. La canzone sarà pubblicata il prossimo 24 settembre e vedrà la partecipazione di RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook ovvero i cinque membri di una delle pop band più ascoltate e di successo al mondo. La canzone sarà prodotta da Max Martin, uno dei produttori più prolifici e di successo del pop mondiale e farà parte del nuovo lavoro della band di Chris Martin, arrivata al nono album, che vedrà la luce il prossimo 15 ottobre.

La collaborazione tra Coldplay e BTS

La presenza di "My Universe" all'interno della tracklist dell'album non è nuova, ma nonostante ciò non era prevista la presenza della K-Pop band che da anni ormai ha conquistato le classifiche americane, facendo di ogni uscita un evento a sé. La canzone sarà il terzo singolo per la band inglese dopo l'uscita a maggio scorso del primo, "Higher Power", lanciato anche con una campagna massiccia su TikTok, con tanto di balletto di Chris Martin e, a luglio, di "Coloratura". L'album faceva riferimento allo spazio, ma anche a noi, come si poteva intuire anche dalla frase scritta nel messaggio scritto a mano per presentare l'uscita dell'album: "Everyone is an alien somewhere" ("Ognuno è un alieno, da qualche parte").

Le collaborazioni internazionali dei BTS

Anche i Coldplay, insomma, hanno voluto una collaborazione con la band coreana. Ma questo feat non nasce dal nulla, anzi, proprio i BTS lo scorso febbraio, sono stati protagonisti di un MTV Unplugged, storica trasmissione che prevede l'esibizione degli artisti in acustico e oltre a quattro brani originali gratti da "Be", avevano scelto di esibirsi in una cover di "Fix You", successo della band inglese del 2005. Ma quella coi Coldplay è solo l'ultima delle collaborazioni con artisti angloamericani. In precedenza, infatti, la band aveva duettato con artisti come Ed Sheeran, Halsey, Steve Aoki, Nicki Minaj, Charlie XCX, Lil Nas X e Sia, tra gli altri.