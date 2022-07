Il significato e la traduzione di Mon Amour, la parodia di Ex on the beach per Stromae e Cabello Dopo l’uscita dello scorso 3 marzo con “Multitude”, Stromae ha pubblicato il nuovo singolo estivo con Camila Cabello: si tratta di “Mon Amour”.

A cura di Vincenzo Nasto

Stromae e Camilla Cabello 2022, foto di Comunicato Stampa

Il ritorno di Stromae nell'industria discografica è stato un uragano, in cui l'artista belga, di origini congolesi, ha cercato di trovare un filo rosso, che potesse unire la leggerezza delle sue melodie alle denunce sociali, da sempre ritrovabili nei suoi testi. L'esempio di un album come "Multitude", l'ultimo progetto ufficiale uscito lo scorso 3 marzo, ha rivitalizzato l'attenzione nei confronti di un artista, che giovanissimo aveva convinto con l'esordio in "Cheese". Nelle ultime ore, è stato pubblicato il primo singolo post-album, una collaborazione internazionale con Camila Cabello, la cantautrice colombiana. Un brano nato proprio in occasione del Met Gala tenutosi a New York City all'inizio di quest'anno, dove i due si sono incontrati. Una collaborazione che dà sfogo all'anima leggera e comica dei due artisti, che parodizzano, anche nel video ufficiale, i reality show, ricreando l'immaginario di trasmissioni come "Ex on the beach", trasportandoli nella Villa Mon Amour.

Il significato di Mon Amour

Sono passati solo nove giorni dal concerto di Stromae a Milano, e l'artista belga, di origini congolesi, ha deciso di pubblicare un nuovo singolo, il primo "post-Multitude": si tratta di una collaborazione con la cantautrice colombiana Camila Cabello. I due si sono incontrati per la prima volta a New York per il Met Gala, ed è sembrata nascere una scintilla, che aveva quasi portato "Mon Amour" a esser inserito originariamente nel progetto. Un singolo leggero, che parodizza il mondo dei reality show e l'acutizzazione di tutti i sentimenti più ancestrali dell'uomo all'interno di questi programmi: l'amicizia, la seduzione e il tradimento come codici identificativi. Infatti il brano, come è possibile osservare nel video ufficiale diretto da Julien e Quentin, si ambienta in "Villa Mon Amour", una parodia dell'immaginario visivo di trasmissioni come "Ex on the beach", in cui i due protagonisti recitano pur di vincere, pur di andare avanti nel programma. Uno dei claim nel brano arriva quando Stromae canta: "Non scoprirai nient'altro, niente più ragazze nel nostro letto, mi hanno messo nei guai, sì certo che ho scelto, ma non quelle là". Il brano è stato prodotto dal fratello minore di Stromae Luc Van Haver.

Leggi anche Il significato e la traduzione di Telephone, Sfera Ebbasta incontra la leggenda francese Booba

Il testo di Mon Amour

Y a d’abord eu Natasha

Mais avant y avait Natalie

Puis tout d‘suite après y a eu Laura

Et ensuite y a eu Aurélie

Évidemment y a eu Emma

Mon Emmanuel et ma Sophie

Et bien sûr y a eu Eva

Et Valérie, mais…

Mon amour, mon amour

Tu sais qu’il n’y a que toi et que je t’aimerai pour toujours (bis)

Mon amour, oui, c’est promis

Oui c’était la dernière fois

Et j’te promets que j’t’ai tout dit

Plus rien tu ne découvriras

Plus aucune autre fille dans notre lit

Elles m’ont mis dans de beaux draps

Oui bien sûr j’ai choisi

Mais pas celles-là !

Mon amour, mon amour

Tu sais qu’il n’y a que toi et que je t’aimerai pour toujours

Yeah yeah yeah yeah

You think only you can have fun? think again

I’ve been boy crazy since I was like ten

I like him but also like his friend

(Damn, that’s fucked up)

Twenty, something

First time I’m free

This summer I belong to me

Cause That new Bad Bunny made a bad girl outta me

Give me that reggaeton, give me party party

Won’t put my life on pause cause of paparazzi

(Fuck no)

Come here, kiss it french, baby touch my body

Au revoir if you post some shit on your story

Gotta watch my back, I’m not just anybody

Mon amour, mon amour

Tu sais qu’il n’y a que toi et que je t’aimerai pour toujours (bis)

Depuis que t’es partie

La vie n’a plus la même saveur

Les draps n’ont plus la même odeur

Depuis qu’j’fais la lessive

Mais qu’est-ce qu’il a de plus que moi ?

Est-ce qu’il en a une plus grosse que moi ?

Vous l’faites combien d’fois par mois ?

Et puis mes slips sont dans quelle armoire ?

Mon amour, mon amour

Tu sais qu’il n’y a que toi et que je t’aimerai pour toujours (bis)

Mais pourquoi, pourquoi

La vie est si injuste ?

Dis-moi, dis-moi

Ce qu’il a de plus ?

Que moi, dis-moi

Ce que j’ai fait au juste ? (bis)

La traduzione di Mon Amour

Prima c’era Natascia

Ma prima c’era Natalie

Poi subito dopo c’era Laura

E poi c’era Aurélie

Ovviamente c’era Emma

Il mio Emmanuel e la mia Sophie

E ovviamente c’era Eva

E Valerie, ma…

Amore mio, amore mio

Sai che ci sei solo tu e che ti amerò per sempre

Amore mio, sì, è promesso

Sì, è stata l’ultima volta

E ti prometto che ti ho detto tutto

Non scoprirai nient'altro

Niente più ragazze nel nostro letto

Mi hanno messo nei guai

Sì certo che ho scelto

Ma non quelle là!

Amore mio, amore mio

Sai che ci sei solo tu e ti amerò per sempre

Si si si si si

Pensi che solo tu possa divertirti? pensa di nuovo

Sono un ragazzo pazzo da quando avevo dieci anni

Mi piace ma mi piace anche il suo amico

(Accidenti, è una c***ata)

Nei venti, qualcosa

La prima volta che sono libero

Quest’estate appartengo a me

Perché quel nuovo Bad Bunny ha fatto di me una cattiva ragazza

Dammi quel reggaeton, dammi una festa

Non metterò in pausa la mia vita a causa dei paparazzi

(C***o no)

Vieni qui, un bacio alla francese, piccola tocca il mio corpo

Ciao se pubblichi qualche stronzata nelle tue storie

Devo guardarmi le spalle, non sono una persona qualunque

Amore mio, amore mio

Sai che ci sei solo tu e che ti amerò per sempre (due volte)

Da quando te ne sei andato

La vita non ha più lo stesso sapore

Le lenzuola non hanno lo stesso odore

Dal momento che faccio il bucato

Ma cos’è lui più di me?

Ce n’è uno più grande di me?

Quante volte al mese lo fai?

E poi le mie mutande sono in quell'armadio?

Amore mio, amore mio

Sai che ci sei solo tu e che ti amerò per sempre

Ma perché, perché

La vita è così ingiusta?

Dimmi dimmi

Chi altro ce l'ha?

Che io, dimmi

Cosa ho fatto esattamente?