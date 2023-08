Il significato e la traduzione di I’m just Ken, Barbie porta Ryan Gosling nei primi 100 in classifica Ryan Gosling entra per la prima volta nella Billboard 100 grazie a “I’m Just Ken” inclusa nella colonna sonora del film Barbie.

Ryan Gosling nei panni di Ken in una scena del film Barbie

Questa settimana Ryan Gosling entra per la prima volta nella sua vita nella top 100 di Billboard, ovvero la classifica americana dei singoli. Protagonista di Barbie, in cui interpreta Ken, è proprio la sua "I'm just Ken" a entrare alla posizione n. 87 della Billboard 100 regalando all'attore questo record, che si somma agli altri raggiunti dal film diretto da Greta Gerwig con Margot Robbie protagonista nei panni di Barbie. La canzone, scritta e prodotta da Mark Ronson & Andrew Wyatt, è il grido di visibilità di Ken, che chiede a Barbie di guardarlo, lamentandosi che nel mondo reale – non Barbieland, quindi – sarebbe un dieci, ovvero qualcuno al di sopra della media. È la prima volta che Gosling, che pure ha una band tutta sua, i Dead Man’s Bones, raggiunge questa posizione.

L'attore, inoltre, interpreta anche un'altra canzone nel film, ovvero la cover dei Matchbox Twenty “Push" che suona alla chitarra per Barbie in uno dei momenti di svolta della pellicola, quando è al massimo della sua caratterizzazione da villain della storia. La canzone è solo una di quelle che ha permesso all'album della colonna sonora del film di scalare la classifica raggiungendo la seconda posizione della Billboard 200, anche grazie alla presenza di artisti e artiste come Billie Eilish, Dua Lipa – che interpreta anche una parte nel film – Sam Smith e Nicki Minaj, tra gli altri.

Il testo di I'm just Ken

Doesn't seem to matter what I do

I'm always number two

No one knows how hard I tried, oh-oh, I

I have feelings that I can't explain

Drivin' me insane

All my life, been so polite

But I'll sleep alone tonight

‘Cause I'm just Ken

Anywhere else I'd be a ten

Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility?

I'm just Ken

Where I see love, she sees a friend

What will it take for her to see the man behind the tan and fight for me?

I wanna know what it’s like to love

To be the real thing

Is it a crime? Am I not hot when I'm in my feelings?

And is my moment finally here or am I dreaming?

I'm no dreamer

Can you feel the Ken-ergy?

Feels so real, my Ken-ergy

Can you feel the Ken-ergy?

Feels so real, my Ken-ergy

I'm just Ken

Anywhere else I'd be a ten

Is it my destiny to live and die a life of blonde fragility?

I'm just Ken

Where I see love, she sees a friend

What will it take for her to see the man behind the tan and fight for me?

I'm just Ken (And I'm enough)

And I'm great at doing stuff

So, hey, check me out, yeah, I'm just Ken

My name's Ken (And so am I)

Put that manly hand in mine

So, hey, world, check me out, yeah, I'm just Ken

Baby, I'm just Ken

(Nobody else, nobody else)

La traduzione di I'm just Ken

Non sembra importare quello che faccio

Sono sempre il numero due

Nessuno sa quanto ci ho provato, oh-oh, io

Ho sentimenti che non riesco a spiegare

Mi fa impazzire

Per tutta la vita sono stato così educato

Ma stanotte dormirò da solo

Perché sono solo Ken

In qualsiasi altro posto sarei un dieci

È il mio destino vivere e morire una vita di bionda fragilità?

Sono solo Ken

Dove io vedo l'amore, lei vede un amico

Cosa le costerebbe vedere l'uomo dietro l'abbronzatura e combattere per me?

Voglio sapere com'è amare

Per essere qualcosa di reale

È un crimine? Non sono sexy quando sono nei miei sentimenti?

E il mio momento è finalmente arrivato o sto sognando?

Non sono un sognatore

Riesci a sentire la Ken-ergia?

Sembra così reale, la mia Ken-ergia

Riesci a sentire la Ken-ergia?

Sembra così reale, la mia Ken-ergia

Sono solo Ken

In qualsiasi altro posto sarei un dieci

È il mio destino vivere e morire una vita di bionda fragilità?

Sono solo Ken

Dove io vedo l'amore, lei vede un amico

Cosa le costerebbe vedere l'uomo dietro l'abbronzatura e combattere per me?

Sono solo Ken (e sono abbastanza)

E sono bravo a fare cose manuali

Quindi, ehi, guardami, sì, sono solo Ken

Mi chiamo Ken (e lo sono anch'io)

Metti quella mano virile nella mia

Quindi, ehi, mondo, guardami, sì, sono solo Ken

Tesoro, sono solo Ken

(Nessun altro, nessun altro)