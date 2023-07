Testo, video e traduzione di What was I made for?, Billie Eilish nella colonna sonora di Barbie Billie Eilish, dopo il premio Oscar nel 2022 per la colonna sonora di 007 – No Time to die, ci riprova con What was I made for?: il singolo farà parte della soundtrack del film Barbie. Qui testo, video ufficiale, traduzione e significato del brano.

Il prossimo 20 luglio nelle sale cinematografiche italiane sarà possibile assistere a Barbie, prodotto dal premio Oscar Mark Ronson e della regista Greta Gerwig. Una delle particolarità della colonna sonora del film sarà la presenza di Billie Eilish, che ha pubblicato nelle scorse ore il singolo What was I made for?. Il brano, in collaborazione con il fratello Finneas rappresenta anche il ritorno "cinematografico" per la giovane cantante statunitense, dopo il Premio Oscar per la miglior canzone originale vinto lo scorso anno con il film 007 – No time to die. Qui il testo, il video e la traduzione di What was I made for?.

Il testo di What was I made for?

I used to float

Now I just fall down

I used to know

But I’m not sure now

What I was made for

What was I made for?

Taking a drive

I was an ideal

Looked so alive

Turns out I’m not real

Just something you paid for

What was I made for?

‘Cause I, I

I don’t know how to feel

But I wanna try

I don’t know how to feel

But someday I might

Someday I might

When did it end?

All the enjoyment

I’m sad again

Don’t tell my boyfriend

It’s not what he’s made for

What was I made for?

‘Cause I, ‘Cause I

I don’t know how to feel

But I wanna try

I don’t know how to feel

But someday I might

Someday I might

Think I forgot

How to be happy

Something I’m not

But something I can be

Something I wait for

Something I’m made for

Something I’m made for

Il video di What was I made for?

Il video ufficiale di What was I made for?, diretto dalla stessa cantante statunitense, vede Billie Eilish seduta di fronte a un tavolino, mentre stringe tra le mani una scatola Barbie. Gli abiti dell'autrice, un chiaro riferimento al film, sono di uno spiccato giallo canarino, che matcha con il colore dei suoi capelli, dando l'impressione di un aspetto finto, quasi artificioso. La cantante, dopo aver aperto la scatola, cerca di comporre l'armadio degli abiti della propria bambola, ma non ci riesce a causa della pioggia e del vento, che alterano anche il suo umore.

La traduzione di What was I made for?

Ero solita galleggiare, ora cado e basta

Lo sapevo, ma ora non ne sono sicura

Quello per cui sono stata creata

Per cosa sono stata creata?

Facendo un giro, ero un ideale

Sembrava così viva, si scopre che non sono reale

Solo qualcosa per cui hai pagato

Per cosa sono stato creata?

Perché io, io

Non so come sentirmi

Ma voglio provare

Non so come sentirmi

Ma un giorno potrei

Un giorno potrei

Mm, mm-mm, aah-ooh

mm-mm-mm, mm-mm, mm-mm

Quando è finito? Tutto il divertimento

Sono di nuovo triste, non dirlo al mio ragazzo

Non è quello per cui è fatto

Per cosa sono stato creata?

Perché io, perché io

Non so come sentirmi

Ma voglio provare

Non so come sentirmi

Ma un giorno potrei

Un giorno potrei

Penso di aver dimenticato come essere felice

Qualcosa che non sono, ma qualcosa che posso essere

Qualcosa che aspetto

Qualcosa per cui sono fatto

Qualcosa per cui sono fatto

Il significato di What was I made for?

What was I made for? è il nuovo brano di Billie Eilish, in collaborazione con suo fratello, il producer Finneas. La cantante statunitense, già vincitrice del premio Oscar nel 2022 per la sua canzone nella colonna sonora di 007 – No time to die, ha cercato di riprodurre l'aspetto artificioso della bambola, protagonista del film. All'interno del brano viene riflesso il senso di estraniamento rispetto alla realtà, per cui la cantante si chiede: "Per cosa sono stata creata?". La voglia di provare emozioni, di uscire dal contesto di finta apparenza, trova la sua dimensione nell'outro del brano, quando Billie Eilish canta: "Penso di aver dimenticato come essere felice, qualcosa che non sono, ma qualcosa che posso essere".