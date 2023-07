Quali sono le canzoni che ascolteremo in Barbie: da Billie Eilish a Dua Lipa e Sam Smith La colonna sonora del film di Barbie uscirà il 20 luglio e contiene canzoni di alcune delle maggiori popstar mondiali, da Billie Eilish a Sam Smith passando per Dua Lipa.

A cura di Redazione Music

Dua Lipa per Barbie (Credit Tyrell Hampton)

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Barbie, il film ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è grande attesa per l'uscita nei cinema di tutto il mondo di Barbie, il film diretto da Greta Gerwig che vede Margot Robbie e Ryan Gosling nei panni di Barbie e Ken. Il 20 luglio è il giorno in cui dopo mesi di attesa, spoiler, discussioni, teaser e trailer il pubblico potrà vedere questa nuova versione che vorrebbe essere femminista – basti vedere il curriculum della regista -, nonostante la parola sia evitata dalla Mattel. E come ogni blockbustrer che si rispetti, anche a livello di colonna sonora l'impegno è stato massimo, e così all'interno del film si potranno ascoltare alcune tra le più grandi popstar dei giorni d'oggi.

I cantanti e le canzoni del film

Anticipata dal singolo "Dance The Night" di Dua Lipa e da “What Was I Made For?", canzone di Billie Eilish – che ha girato anche il video – pubblicata pochi giorni fa, la colonna sonora di Barbie prevede tra i protagonisti artisti come Sam Smith, KAROL G, Nicki Minaj e Ice Spice, Lizzo, Charli XCX, PinkPantheress, Ava Max, Dominic Fike, KHALID, The Kid LAROI, Tame Impala, HAIM, Gayle e FIFTY FIFTY feat Kali a cui si aggiunge anche Ryan Gosling, che si è unito all'elenco di artisti della colonna sonora con una canzone originale interpretata nel film nei panni del suo personaggio, Ken.

Chi ha prodotto l'album

E con un parterre di artisti come questo, non poteva mancare una produzione d'eccezione, per questo la colonna sonora di Barbie è stata prodotta da Mark Ronson, che nel curriculum può vantare la vittoria di Oscar, Golden Globe e 7 GRAMMY® a cui si aggiunge anche la regista Greta Gerwin, con la supervisione del presidente della West Coast di Atlantic Records, Kevin Weaver (produttore dell'album della colonna sonora di The Greatest Showman, Suicide Squad, Daisy Jones & The Six, Birds Of Prey, Furious 7, The Fault in Our Stars, The Fate of the Furious), già candidato ai Grammy, e dal vice presidente e co-responsabile A&R di Atlantic Records, Brandon Davis.

Tutte le canzoni del film di Barbie: la colonna sonora

Questa è la tracklist completa dell'album: