Il significato e la traduzione di Cold Heart, così Elton John passa il testimone a Dua Lipa Sarebbe dovuto avvenire prima o poi la collaborazione tra le due maggiori star della musica Uk, il recente passato di Sir Elton John e il presente di Dua Lipa: un passaggio di testimone che raccoglie musicalmente quattro grandi successi di Elton John, mixati dal duo australiano Pnau; il suo nome è “Cold Heart”.

A cura di Vincenzo Nasto

Il rapporto tra Sir Elton John e la popstar britannica Dua Lipa ha subito una fortissima accelerazione nell'ultimo anno, dalla partecipazione della cantante allo show benefico organizzato dal "Rocketman" lo scorso aprile a favore dei malati di Aids, alla solidarietà nelle critiche contro le dichiarazioni del rapper statunitense DaBaby, offensivo nei confronti dei malati di HIV. Una vicinanza personale, prima che musicale, che però ha portato nelle scorse ore il cantante a confessare su Instagram la nascita di un brano, non solo con la collaborazione della cantante: insieme a loro il duo australiano dei Pnau, che ha remixato quattro classici della discografia di Sir Elton John, dando vita a "Cold Heart". Al brano verrà affiancato anche un video ufficiale in cui sono stati resi animati i protagonisti del brano.

Il significato di Cold Heart

Quasi un passaggio di testimone tra Sir Elton John e Dua Lipa nell'evoluzione della musica pop britannica. Uno dei più longevi artisti della musica pop internazionale sembra incoronare, con la collaborazione in "Cold Heart", la nuova regina della musica Uk Dua Lipa, che negli scorsi giorni ha anche annunciato il suo debutto cinematografico, al fianco di Samuel L. Jackson e Henry Cavill. Il singolo, di chiara ispirazione dance-hall, ricrea le atmosfere disco attraverso il remix di quattro dei brani più importanti del cantante britannico: "Kiss the bride" dall’album "Too low for zero" del 1983, "Rocketman" da "Honky Chateau" del 1972, "Where’s the shoorah?" dal doppio album "Blue moves" del 1976 e "Sacrifice" da "Sleeping with the past" del 1989. Il lavoro affidato al duo australiano Pnau riesce a restituire le due anime dance degli artisti, soprattutto Dua Lipa che sembra non temere il confronto con il pianista di Pinner. Il brano si concentra attorno al concetto di "cuore freddo", raggelato dalle delusioni del passato: così tanto che, come canta Elton John "Penso che passerà molto, molto tempo, prima di toccare il fondo che mi porti di nuovo a cercare qualcuno".

La campagna contro DaBaby

Ma i due artisti sono stati protagonisti nelle ultime settimane anche di una campagna di sensibilizzazione sul tema dell'Hiv, dopo le scellerate affermazioni al Rolling Loud Miami del rapper di Cleveland DaBaby. Il cantante, che sul palco dell'evento aveva urlato frasi offensive nei confronti dei malati di Aids, si è visto subito attaccare dalla coppia Dua Lipa – Elton John, con la prima che si è allontanata totalmente dalle dichiarazioni del rapper, affermando di non aver compreso che tipo di persona fosse durante la collaborazione nel remix di "Levitating". Sir Elton John invece si è detto incredulo a riguardo, affermando che non è possibile che vengano utilizzati ancora questi stigmi sociali nei confronti dei malati Hiv, pubblicizzando ancora di più la sua fondazione benefica, e chiedendo a DaBaby di informarsi e di sensibilizzare il pubblico, piuttosto che escluderlo.

Leggi anche Il significato e la traduzione di Nobody, Mitsky e la sua fuga dai problemi su TikTok

Il testo di Cold Heart

It's a human sign

When things go wrong

When the scent of her lingers

And temptation's strong

Cold, cold heart

Hardened by you

Some things look better, baby

Just passin' through (Oh no, no, no, no)

And I think it's gonna be a long, long time

‘Til touchdown brings me ‘round again to find

I'm not the man they think I am at home

Oh no, no, no (No, no, no, no)

And this is what I should have ever said

When I'm fallin', but I can't dance

Cold, cold heart

Hardened by you

Some things look better, baby

Just passin' through (Oh no, no, no, no)

And I think it's gonna be a long, long time

‘Til touchdown brings me ‘round again to find

I'm not the man they think I am at home

Oh no, no, no (No, no, no, no)

And this is what I should have ever said

When I'm fallin', but I can't dance

Cold, cold heart (Oh)

Hardened by you

Some things look better, baby (Oh)

Just passin' through (Oh no, no, no, no)

And I think it's gonna be a long, long time

‘Til touchdown brings me ‘round again to find

I'm not the man they think I am at home

Oh no, no, no (No, no, no, no)

And this is what I should have ever said (And I think it's gonna be a long, long time)

(‘Til touchdown brings me ‘round again to find)

When I'm fallin', but I can't dance (I'm not the man they think I am at home)

(Oh, no, no, no)

(Oh no, no, no, no)

Sugar (Oh)

Sugar

Sugar (Oh)

Sugar

(Oh no, no, no, no)

La traduzione di Cold Heart

È un segno umano

Quando le cose vanno male

Quando il suo profumo indugia

E la tentazione è forte

Freddo, cuore freddo

Indurito da te

Alcune cose sembrano migliori, piccola

Solo di passaggio (oh no, no, no, no)

E penso che passerà molto, molto tempo

prima di toccare il fondo che mi porti di nuovo a cercare

Non sono l'uomo che pensano che io sia a casa

Oh no, no, no (No, no, no, no)

E questo è quello che avrei mai dovuto dire

Quando sto cadendo, ma non posso ballare

Freddo, cuore freddo

Indurito da te

Alcune cose sembrano migliori, piccola

Solo di passaggio (Oh no, no, no, no)

E penso che passerà molto, molto tempo

prima di toccare il fondo che mi porti di nuovo in giro per cercare

Non sono l'uomo che pensano che io sia a casa

Oh no, no, no (No, no, no, no)

E questo è quello che avrei mai dovuto dire

Quando sto cadendo, ma non posso ballare

Freddo, cuore freddo (Oh)

Indurito da te

Alcune cose sembrano migliori, piccola (oh)

Solo di passaggio (oh no, no, no, no)

E penso che passerà molto, molto tempo

prima di toccare il fondo che mi porti di nuovo in giro per cercare

Non sono l'uomo che pensano che io sia a casa

Oh no, no, no (No, no, no, no)

E questo è quello che avrei mai dovuto dire (e penso che ci vorrà molto, molto tempo)

(prima di toccare il fondo che mi porti di nuovo in giro per cercare)

Quando sto cadendo, ma non so ballare (non sono l'uomo che pensano che io sia a casa)

(Oh, no, no, no)

(Oh no, no, no, no)

Zucchero (Oh)

Zucchero

Zucchero (Oh)

Zucchero

(Oh no, no, no, no)