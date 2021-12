Il significato e la traduzione di Abcdefu, Gayle conquista TikTok mandando al diavolo il suo ex Dopo aver conquistato le classifiche di TikTok, Gayle e la sua “Abcdefu” sta scalando anche le posizioni di Spotify, mandando al diavolo il suo ex.

A cura di Vincenzo Nasto

Gayle odia tutti? Per adesso solo il suo ex e il messaggio mandato con il brano "Abcdefu" sembra essere piaciuto a tutti, soprattutto su TikTok. La giovane 17enne statunitense sta scalando nelle ultime settimane le classifiche della piattaforma cinese, ma non solo. Anche perché si "Abcdefu" si trova anche alla numero due della Global Chart di Spotify, senza dimenticare la seconda posizione nella classifica Spotify Italia. Insomma, Gayle ha scritto la nuova hit degli ultimi giorni del 2021, ricalcando anche le sonorità dei successi più luminosi del 2021, come i Maneskin. Infatti, "Abcdefu" è un estratto punk pop dei primi anni 2000, un urlo ribelle alla sua passata relazione, in cui viene compresa la famiglia, i suoi amici e il suo mondo. A essere risparmiato solamente il cane, che appare anche nel video ufficiale pubblicato dalla giovane cantante, in cui, insieme ai suoi amici, devasta l'abitazione del suo ex.

Il successo su TikTok

"Il brano nasce da una situazione nella quale cercavo di essere una rispettosa ed educata ex-ragazza, a tal punto però da iniziare a provare delle emozioni negative. Il brano parla di quando ti chiedi perché devi essere così gentile con una persona che si è completamente approfittata di te, e di permetterti di esprimere tutta la rabbia che ne nasce". A parlare è Gayle, la meteora americana arrivata allo scadere del 2021 con la sua "Abcdefu", un brano che sfoga tutta la rabbia repressa della cantante nei confronti del suo ex fidanzato. Il brano, che ha superato il milione e mezzo di video con il suono in sottofondo su TikTok, è alla numero uno della Viral Chart Italia, ma non solo: è riuscita a conquistare la numero due della Global Chart di Spotify, senza dimenticare la seconda posizione nella classifica Spotify Italia. Su TikTok il brano viene utilizzato dai creator per sottolineare il disprezzo verso una persona in particolare, o verso un atteggiamento che infastidisce.

Il significato di Abcdefu

Con un passato tra Ella Fitzgerald e il talent musicale American Idol, Gayle e la sua "Abcdefu" potrebbero essere la sorpresa del 2022, anche se nelle ultime settimane di quest'anno il brano ha già dominato le classifiche. Tra le canzoni più utilizzate di TikTok e quelle più ascoltate su Spotify, il brano sembra riportare il tempo ai primi anni 2000 di Avril Lavigne, non solo musicalmente. Anche la scenografia del video ufficiale suggerisce connessioni tra le parti, ma non rifiuta occhiolini ai Maneskin e a Olivio Rodrigo. "Abcdefu" è l'urlo di liberazione da una passata relazione che ancora influenza l'anima della 17enne da Dallas, che solo qualche anno fa era stata scoperta dalla cantautrice Kara DioGuardi e messa sotto contratto con la major Atlantic Records. Dopo aver pubblicato i due singoli "Dumbass" e "Z", Gayle fa centro, mandando al diavolo il suo ex e tutta la sua famiglia: "Fanculo a te e tua madre e tua sorella e il tuo lavoro e la tua macchina scassata e quella merda che chiami arte. Fanculo a te e ai tuoi amici che non vedrò mai più, tutti tranne il vostro cane, potete fottervi tutti".

Il testo di Abcdefu

Fuck you and your mom and your sister and your job

And your broke-ass car and that shit you call art

Fuck you and your friends that I'll never see again

Everybody but your dog, you can all fuck off

I swear I meant to mean the best when it ended

Even tried to bite my tongue when you start shit

Now you're textin' all my friends asking questions

They never even liked you in the first place

Dated a girl that I hate for the attention

She only made it two days, what a connection

It's like you'd do anything for my affection

You're goin' all about it in the worst ways

I was into you, but I'm over it now

And I was tryin' to be nice

But nothing's getting through, so let me spell it out

A-B-C-D-E, F-U

And your mom and your sister and your job

And your broke-ass car and that shit you call art

Fuck you and your friends that I'll never see again

Everybody but your dog, you can all fuck off

Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

A-B-C-D-E, F-U

You said you just needed space and so I gave it

When I had nothin' to say you couldn't take it

Told everyone I'm a bitch, so I became it

Always had to put yourself above me

I was into you, but I'm over it now

And I was tryin' to be nice

But nothing's getting through, so let me spell it out

A-B-C-D-E, F-U

And your mom and your sister and your job

And your craigslist couch and the way your voice sounds

Fuck you and your friends that I'll never see again

Everybody but your dog, you can all fuck off

Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

A-B-C-D-E, F-U

Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

A-B-C-D-E, F-U

And your mom and your sister and your job

And your broke-ass car and that shit you call art

Fuck you and your friends that I'll never see again

Everybody but your dog, you can all fuck off

La traduzione di Abcdefu

Fanculo te e tua madre e tua sorella e il tuo lavoro

E la tua macchina scassata e quella merda che chiami arte

Fanculo te e i tuoi amici che non vedrò mai più

Tutti tranne il vostro cane, potete fottervi tutti

Giuro che volevo dire il meglio quando è finita

Ho anche provato a mordermi la lingua come quando inizi a cagare

Ora stai mandando messaggi a tutti i miei amici che fanno domande

A loro non sei mai piaciuto nemmeno prima

Sono uscito con una ragazza che odio per l'attenzione

Ha fatto solo due giorni, che connessione

È come se tu facessi qualsiasi cosa per il mio affetto

Lo stai facendo nei modi peggiori

Ero preso da te, ma ora l'ho superato

E stavo cercando di essere gentile

Ma non sta succedendo niente, quindi lascia che lo spieghi bene

A-B-C-D-E, F-U

E tua madre e tua sorella e il tuo lavoro

E la tua macchina scassata e quella merda che chiami arte

Fanculo te e i tuoi amici che non vedrò mai più

Tutti tranne il vostro cane, potete fottervi tutti

Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

A-B-C-D-E, F-U

Hai detto che avevi solo bisogno di spazio e così te l'ho dato

Quando non avevo niente da dire non potevi sopportarlo

Hai detto a tutti che sono una stronza, quindi lo sono diventata

Hai sempre dovuto metterti sopra di me

Ero preso da te, ma ora l'ho superato

E stavo cercando di essere gentile

Ma non sta succedendo niente, quindi lascia che lo spieghi bene

A-B-C-D-E, F-U

E tua madre e tua sorella e il tuo lavoro

E il tuo divano Craigslist e il modo in cui suona la tua voce

Fanculo te e i tuoi amici che non vedrò mai più

Tutti tranne il vostro cane, potete fottervi tutti

Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

A-B-C-D-E, F-U

Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah

A-B-C-D-E, F-U

E tua madre e tua sorella e il tuo lavoro

E la tua macchina scassata e quella merda che chiami arte

Fanculo te e i tuoi amici che non vedrò mai più

Tutti tranne il vostro cane, potete fottervi tutti