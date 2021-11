Il significato e il testo di Crazy Love, Marracash ed Elodie chiudono il cerchio del loro amore Marracash ha pubblicato “Noi, loro e gli altri” da cui è estratto anche il singolo “Crazy Love” assieme a Elodie, la sua ex compagna, che appare anche nel video.

A cura di Redazione Music

L'annuncio dell'uscita di "Noi, loro, gli altri", ultimo album di Marracash, annunciato e uscito nel giro di pochissimi giorni conferma il rapper come un game player nel mondo del rap (e della musica) italiano. Senza promo, come fece anche Fabri Fibra con "Squallor" (in un'epoca pre streaming, però), Marracash probabilmente sfonderà Spotify e con merito, non solo per il vuoto che la scena sta vivendo in questo periodo di riassestamento, dopo il boom degli anni scorsi. Marra ancora una volta mette un punto, lo fece anche con "Persona", quando pareva che la trap fosse l'unica rivoluzione possibile e dimostrò che un album fatto per bene, nei testi e nelle produzioni, poteva essere non solo un best seller, ma anche un long seller. L'uscita di quest'album ha colpito anche per la prima delle tre copertine, quella del "noi", in cui il rapper appare assieme alla sua famiglia, quella di sangue e quella acquisita, compresa Elodie, la cantante con cui si è lasciato qualche mese fa, nel messo della realizzazione del progetto, ma che è rimasta comunque nella copertina.

Il significato di Crazy Love

In un'intervista al Corriere ha spiegato: "Ci siamo lasciati durante la lavorazione del disco. È stato un momento impegnativo per entrambi ed entrambi abbiamo provato a far quadrare le cose. È bello che lei sia sulla copertina insieme alla mia famiglia e alle persone che mi sono state più vicine" spiega il rapper che a lei fa riferimento in vari pezzi, compreso "Crazy Love". Dopo averla citata in "Body Parts" rivolgendosi a lei come "la miss cantante italiana più fregna", questa volta è "La mia Nefertiti". E proprio qui, in questa Crazy Love Marra rappa: "Ho sempre perso con la mia natura, ma poi ti sei insinuata, sinuosa con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa (Oddio). Quegli occhi così grandi, c'è spazio per entrambi, per la fragilità e per la ferocia, la mia Nefertiti" oppure "Sai tutti i miei trucchi, so i tuoi sortilegi, so che mi ameresti anche con zero money (Zero)".

Il video di Crazy Love con Elodie

E proprio nel video della canzone i due mettono il punto alla loro storia, chiudendo il cerchio che si era aperto quando si erano conosciuti, sempre sul set di un video. Elodie, infatti, oltre che nella copertina è anche nel brano (anche se non è accreditata) e nel video dove si sfida in una gara di scherma chiudendo con una freccia lanciata contro Marra. Sempre al Corriere della Sera, infatti, il rapper ha spiegato: "Mettiamo in scena la fine nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video".

Testo di Crazy Love

Il grigio delle strade e gli edifici (Ah)

Ti resta addosso tipo abbronzatura (Seh)

Ho vinto spesso con molti nemici (Ah-ah)

Ho sempre perso con la mia natura (Oh)

Ma poi ti sei insinuata, sinuosa

Con gli occhi verdi, pelle ocra e i tuoi capelli rosa (Oddio)

Quegli occhi così grandi, c'è spazio per entrambi

Per la fragilità e per la ferocia

La mia Nefertiti, togliti i vestiti, mama

Finché gridi so i tuoi giochi preferiti, mama

Ami i rischi perché possono ferirti, mama

Ho lati appuntiti, mama, come stalattiti, mama

Uh, uh

E la gente che ho attorno diceva

Chi si immerge in un sogno ci annega

Ciò che cerchi ti trovеrà

Pa-pa-ra, pa-pa-ra, pa

(Crazy love) Lei per mе, io per lei

(Crazy love) Ti direi, ti darei, ehi

(Crazy love) Dove sei? Dove sei?

Come una vertigine lontana mi chiama

(Crazy love) Sai che ne ho bisogno stasera

(Crazy love) Fumo mentre sopporto l’attesa

Dove sei? Dove sei?

Calamita e un po' calamità (Crazy Love)

Siamo due gazzelle, siamo due levrieri (Uh)

Sai tutti i miei trucchi, so i tuoi sortilegi

So che mi ameresti anche con zero money (Zero)

Baciami, respiro già i tuoi feromoni

Ti muovi felina, Selina, Nikita, sai come tenere alta la sfida (Ehi)

L'amore per me è fare una rapina e poi dividere la refurtiva, mina

Siamo troppo explicit, svegliamo i vicini, mama

Con quei tacchi e completini tu mi uccidi, mama

Amo i rischi perché possono ferirmi, mama

Hai lati appuntiti, mama, come stalattiti, mama

Uh, uh

E la gente che ho attorno diceva (Diceva)

Chi si immerge in un sogno ci annega

Ciò che cerchi ti troverà

Pa-pa-ra, pa-pa-ra, pa

(Crazy love) Lei per me, io per lei

(Crazy love) Ti direi, ti darei, ehi

(Crazy love) Dove sei? Dove sei?

Come una vertigine lontana mi chiama

(Crazy love) Sai che ne ho bisogno stasera

(Crazy love) Brucio mentre sopporto l’attesa

Dove sei? Dove sei?

Calamita e un po' calamità (Crazy love)