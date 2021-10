Aka7even pubblica il suo primo libro “7 vite”, la storia del coma e la musica come stella polare Aveva cancellato tutti i post su Instagram in previsione di una sorpresa, di un annuncio. E annuncio è stato, questa volta non musicale ma diretto a un libro, il suo, in uscita il prossimo 23 novembre: stiamo parlando del cantante dell’ultima edizione di Amici Aka7even, che poche ore fa ha annunciato la sua prima autobiografia dal titolo “7 vite”.

Vincenzo Nasto

Aveva pian piano lasciato scomparire sul proprio profilo Instagram alcune immagini, partendo da quelle di Amici, fino ad arrivare a quelle per la presentazione dell'Ep omonimo. Una dopo l'altra tutti i post scomparivano, una scelta che era stata letta dai fan come le ore precedenti prima di un grande annuncio, forse la nuova canzone che alcune settimane fa aveva sentire su Instagram, un piccolo spoiler accompagnato dal commento: "La canzone più bella che ho mai scritto". Invece a essere annunciato a sorpresa è un libro, una storia molto personale che riflette nel titolo "7 vite", in uscita il prossimo 23 novembre: un racconto autobiografico non solo sull'esperienza musicale di Amici 20 e ciò che poi ha perseguito negli ultimi mesi, ma anche un piccolo reminder all'incredibile esperienza avuta a sette anni, quando cadde in coma, con la sua vita appesa a un filo.

Il libro 7 vite racconterà l'esperienza del coma

Si è spogliato di tutto, e questa volta non solo attraverso la musica e i post di Instagram: anzi è partito proprio dalla scomparsa delle sue foto dalla piattaforma social, il racconto interpretato da Luca Marzano, in arte Aka7even. Stiamo parlando di "7 vite", il primo libro del protagonista dell'ultima edizione di Amici, un racconto che parla di ciò che ha significato la musica nella vita del giovane cantante, ma anche dell'esperienza traumatica avuta a sette anni, quando cadde in coma: "Qualcuno mi sta accarezzando la mano. Non riesco ad aprire gli occhi. Non so dove sono. Ti prego svegliati, Luca, ora singhiozza. Mamma non piangere. Ora mi sveglio. Ma non ci riesco. I miei occhi non si aprono. Deve essere un brutto sogno. Un incubo. Non mi piace sentire mamma piangere. E allora perché non riesco a svegliarmi?". Questa la prima anticipazione del libro, edito da Mondadori, e che, come ha annunciato lo stesso cantante su Instagram, andrà a ripercorrere alcuni dei momenti fondamentali della sua vita artistica e anche ciò che la musica ha rappresentato nel suo percorso di crescita.

La scoperta della musica e la sua importanza

Un'energia improvvisa: è così che Aka7even ha voluto giustificare la voglia di scrivere un libro su una delle sue esperienze più forti, un processo di ricalcolo di un avvenimento della sua vita centrale, come quello del coma a sette anni, ma anche la scoperta della musica. Proprio sulla definizione dell'importanza del suono nella sua vita ha voluto aprire la presentazione del libro nel post su Instagram: "C’è stato un giorno in cui la musica è diventata la mia migliore amica, la mia stella polare, il mio sogno. Volevo raccontarvi di quel giorno, di come è arrivato, di cosa è successo dopo. Ci sono stati giorni bui e giorni incredibilmente luminosi, ci sono state paure e difficoltà da superare, per arrivare a essere quel che sono oggi. Ripercorrere quei momenti, scrivendo, mi ha fatto conoscere me stesso un po’ di più. Vorrei che lo stesso accadesse per voi".

La somiglianza del titolo con una canzone di Raffaele Renda

Il prossimo 23 novembre il libro sarà fuori, ma già dalle prime ore della pubblicazione del post su Instagram, alcuni fan non si sono fermati alla spiegazione di Aka7even sul titolo del libro e la sua appartenenza all'esperienza traumatica del coma. Tra questi c'è chi ha sottolineato che il titolo "7 vite" non apparterrà solo al libro di Aka7even, ma è anche il titolo di uno dei singoli più famosi di Raffaele Renda. Il giovane cantante, anche lui protagonista dell'ultima edizione di Amici, è il fidanzato di Martina Miliddi, una delle storie d'amore più controverse della casa. Proprio Aka7even infatti era rimasto deluso dalla vicinanza tra la ballerina e il cantante, dopo che lei stessa nei primi momenti della casa, era sembrata molto vicina ad al cantante napoletano. Aveva infatti fatto discutere il web il brano del cantante campano "Mi manchi", un singolo che sembrava raccontare in terza persona la vicinanza tra Aka7even e Martina Miliddi.