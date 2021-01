Ha fatto prima ridere una comunità tra gag e challenge divertenti, per poi svelare a tutti una delle sue grande passioni: il canto. Cecilia Cantarano è una delle creator di TikTok più affermate negli ultimi anni, una popolarità che ha raggiunto numeri straordinari, sia sulla piattaforma cinese che su Instagram, dove insieme ha collezionato quasi quattro milioni di follower. La ragazza, originaria di Roma, dopo aver cominciato il suo percorso sul web con brevi video divertenti che avevano al centro la sua vita quotidiana, nel 2019 ha esordito nel mondo della musica con "Sagapo". Le sonorità pop e una capacità canora di tutto rispetto l'hanno fatta diventare un caso virale in rete. Dopo pochi mesi è uscita "Blur", ma il vero caos è stato scatenato con il brano pubblicato lo scorso anno: "Adesso mi diverto" con Ludwig, sotto etichetta Warner. Il singolo, in collaborazione con l'artista romano, è stato pubblicato il 6 novembre assieme al video ufficiale che ha collezionato più di un milione e mezzo di visualizzazioni su Youtube, con il ritornello diventato un tormentone: "Oh mamma, com'è bello, adesso mi diverto, e del mio passato giuro non mi pento, me lo tengo stretto".

L'esordio con Sagapò

Cecilia Cantarano ha affrontato la sua crescita nel mondo dei social portando un contenuto diverso rispetto all'emisfero di TikTok Italia. Una continua mediazione con i trend americani, che più che essere seguiti vengono interpretati in maniera diversa dalla 20enne romana. Come? Con ironia. Con quasi tre milioni di follower sulla piattaforma cinese, Cecilia Cantarano è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante, che ha utilizzato anche per far conoscere la sua musica. Una passione, che come ha raccontato nei ringraziamenti per il successo ottenuto da "Sagapo", nasce fin da piccola: "Sono quella che a 10 anni, si chiudeva in cameretta con la musica a 2000. improvvisavo coreografie che Britney Spears muta, ed usavo una torcia come microfono. Ed ero goffa. Inciampavo continuamente nei mobili, molto probabilmente ero anche stonata, e sono sicura al 100% che quelli del piano di sotto mi odiassero. Ma in compenso, posso giurarvelo, ero felice". L'uscita di "Sagapo" nell'agosto del 2019 è stato il suo esordio ufficiale nel mondo della musica, salutato dai suoi fan con grande entusiasmo, riportato anche dai numeri collezionati sul digitale, con il brano che ha superato il milione e mezzo di stream su Spotify. Le sonorità pop del brano ricordano l'artista francese Jain, una pulizia vocale che lascia al brano anche un ritmo molto incalzante.

Prima Effetto Blur e poi il successo con Adesso mi diverto

Pochi mesi dopo viene pubblicato su Spotify il suo secondo brano, intitolato "Effetto Blur", in cui Cecilia Cantarano cerca anche altre sonorità nel suo repertorio, tra cambi di tonalità ed effetti nel ritornello. La canzone, che ha raccolto discreti numeri sulle piattaforme di streaming digitale, riesce a fare meglio su TikTok, dove viene utilizzata in quasi 200 video di altri utenti. Con i format che la ragazza riesce a portare sul proprio profilo, l'attesa aumenta sull'uscita del singolo singolo, che avviene quasi dopo un anno, con la prima collaborazione. Insieme all'artista romano Ludwig, firma il brano "Adesso mi diverto", il primo sotto etichetta Warner. Il brano oscilla tra le sonorità boom bap di Ludwig, che vengono addolcite decisamente dalla coralità della produzione quando inizia a cantare Cecilia Cantarano, una scelta che premia decisamente il ritornello, che riassume un motivetto ispirazionale. Il modo in cui il brano influenza la community di TikTok è incredibile, con il singolo che viene utilizzato in quasi 67mila video sulla piattaforma. Anche il video ufficiale, pubblicato in anteprima su Youtube lo scorso 9 novembre, raggiunge quasi i due milioni di visualizzazioni. Dopo le critiche ricevute nei primi anni per la pubblicazione dei propri video sui social, arriva la rivalsa della ragazza romana. Cecilia Cantarano è pronta a prendersi tutto, senza dimenticarsi del proprio passato.