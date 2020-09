Su Canale 5 andrà in onda il concerto di Renato Zero dello scorso 11 e 12 gennaio al Forum di Assago, in cui il cantante presentò dal vivo l'album "Zero il Folle" con alcuni ospiti speciali come Sabrina Ferilli, Giancarlo Giannini e Anna Foglietta. L'album fu pubblicato il 4 ottobre 2019 e si componeva di 13 brani in cui il cantante raccontava la sua figura nella musica italiana. La title track dell'album è il brano di denuncia in cui l'artista racconta tutto il suo passato musicale, fatto di grandi vittorie ma anche di sonore delusioni.

Il significato di Zero il folle

Lo scorso 4 ottobre usciva l'ultimo album di Renato Zero "Zero il Folle", un album certificato disco d'oro che aveva esordito al primo posto nella classifica degli album più venduti. La title track dell'album è un racconto della carriera di Renato Zero, che parla dell'incomprensione della sua figura nell'industria musicale italiana. Il cantante afferma di non aver mai tradito la musica, di non essersi mai venduto, neanche quando all'inizio della sua carriera qualcuno cercava di reprimere il suo estro. La denuncia più forte arriva per chi gli ha riservato i fischi, una critica secondo Zero, alla sua natura musicale ibrida. "Zero il Folle" è la canzone che chiude il disco, una denuncia aperta a chi credeva che la sua carriera fosse finita, un monito per chi non riconosce a Zero la sua follia creativa, il suo successo.

Il nuovo album

Nel frattempo, lo scorso 23 settembre il cantante ha presentato il suo nuovo album "ZeroSettanta" diviso in tre volumi, con il primo che uscirà il prossimo 30 settembre, in occasione del 70° compleanno dell'artista. Il progetto conterrà 40 brani inediti, con l'amore che ritornerà al centro della musica di Renato Zero, dopo una quarantena che lo ha molto segnato. Un album che sarà anche il bilancio di una carriera musicale, una nuova traccia di una storia che con "ZeroSettanta" conterà 31 album in studio. Il disco è stato anticipato lo scorso 18 settembre dal primo singolo estratto "L'angelo ferito", un brano per chi durante la sua carriera musicale gli ha voluto tarpare le ali.

Il testo di Zero il Folle

Che ci faccio col raggio di sole

Che ci faccio di tante parole

Che ci faccio con questo presente

E una fetta di niente

Se non ho sufficienti ragioni

Per far muovere certe emozioni

Se non è solo il pane a nutrirmi

Uno straccio a vestirmi

Ero nato per essere niente

Il mio io non piaceva a nessuno

Ho cercato, ho cercato, ho cercato

E mi sono trovato

Nella barba di un vecchio eremita

In un bimbo, in una storia pulita

E nel cuore di una puttana

Così vera ed umana

Ti aspetterò se torni

E conterò i giorni

Perché non ho dimenticato

Non mi sono mai venduto

Non ho mai tradito i grandi esempi tuoi

Riscoprirò i tuoi gesti

La fantasia che è tua

Sono stato sorpreso a rubare

Ciò che non avrei mai posseduto

Il rispetto, la stima, il calore

Un teatro esaurito

Ed ho stretto le mani a chiunque

Senza chiedere nome e cognome

Ho ingoiato qualunque allusione

Per placare la fame

Li ho avuti già i miei fischi

Dai cosiddetti maschi

E non rompessero i coglioni

Se stanotte faccio festa

Se mai perderò la testa

E volo via

io volo via, oh oh

Nessuno crede se non vede

Se non toccherà con mano

Se non muore piano piano

Che ne sa

Ti adoro, folle Zero

Io grazie a te vivrò

Io grazie a te vivrò