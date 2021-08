Il significato di Summer of Love, Shawn Mendes celebra il primo bacio con Camilla Cabello A quattro anni di distanza, non sembra essere finita l’estate d’amore di Shawn Mendes e Camilla Cabello. Il cantante canadese ha pubblicato lo scorso venerdì il nuovo singolo “Summer of Love” in collaborazione con il produttore latin Tainy, celebrando l’amore con la “senorità” e avvicinandosi sempre di più all’uscita del nuovo album.

A cura di Vincenzo Nasto

L'estate dell'amore per Shawn Mendes è stata quella del 2019, il periodo in cui il successo di "Senorita" con Camilla Cabello fece scalpore per la sua viralità, ma soprattutto per il bacio nel video ufficiale tra i due artisti, a sancire quello che sarebbe stata l'inizio di una grande storia d'amore. Il nuovo singolo di Shawn Mendes sembra ripartire proprio da quel momento, da quel bacio, da quell'attimo che ha cambiato la sua vita: il brano si chiama "Summer of Love" ed è in collaborazione con il produttore latin Tainy, una canzone che riprende quello scenario anche attraverso le immagini di Maiorca, in Spagna, dove è stato girato il video.

Il significato di Summer of Love

Ricordate l'atmosfera, la coreografia e soprattutto la chimica di "Senorità", il successo internazionale di Shawn Mendes e Camilla Cabello che ha superato il miliardo di visualizzazioni su Youtube? Ecco, il nuovo brano di Shawn Mendes sembra proprio puntare la propria rotta in quella direzione: stiamo parlando di "Summer of love", pubblicato lo scorso venerdi e in collaborazione con il produttore latin Tainy, e che in pochi giorni è arrivata in tendenza su Youtube. L'energia estiva, attraverso la melodia di chitarre e il sound dance del brano, è ancora tangibile e le immagini del video ufficiale, girato a Maiorca in Spagna dallo stesso regista di "Wonder" Matty Peacock, fanno il resto. Da osservare c'è anche il riferimento a Camilla Cabello in alcuni versi, con Shawn Mendes che canta: "Meditazione e tequila, ti chiamavo la mia señorita. Non sapevo ancora quanto avevo bisogno di te, odiavo quando dovevo lasciarti".

Il testo di Summer of Love

Kisses on your body were like heaven

We were taking it slow

Tangled in the sheets until the evening

There was nowhere to go, yeah

We were in a daze learning each other’s shapes

Tracing shadows of rain down your back, oh

Kisses on your body, you’re my memory baby nothing comes close

It was the summer of love

A delicate daydream

And for a couple of months

It felt like we were 18

It was the summer of

La-la-love

La-la-love, yeah

It was the summer of

La-la-love

La-la-love

Meditation and tequila

Calling you my señorita

Didn’t know how much I need ya

Hate it when I have to leave ya

I’ve been taking mental pictures

For when I miss you in the winter

Staying up until the sunrise

Praying it won’t be the last time

It was the summer of love

A delicate daydream

And for a couple of months

It felt like we were 18

It was the summer of

Kisses on your body were like heaven

We were taking it slow

Tangled in the sheets until the evening

There was nowhere to go, no

It was the summer of love (It was the summer of love)

A delicate daydream (A delicate daydream)

And for a couple of months (And for a couple of months)

It felt like we were 18, yeah

It was the summer of

La-la-love

La-la-love, yeah

It was the summer of

La-la-love

La-la-love

It was the summer of

La-la-love

La-la-love, yeah

It was the summer of

La traduzione di Summer of Love

I baci sul tuo corpo erano come il paradiso

Ci andavamo piano

abbracciati sotto le coperte fino alla sera

Non c’era alcun posto in cui andare, yeah

Eravamo affascinati dallo scoprire la forma del corpo dell’altro

tracciavo ombre di pioggia sulla tua schiena, oh

baci sul suo corpo, sei la mia memoria, nulla si avvicina

Era l’estate dell’amore

un delicato sogno ad occhi aperti

e per qualche mese

mi sono sentito come se avessimo 18 anni

Era l’estate del

A-a-amore

A-a-amore, yeah

Era l’estate del

A-a-amore

A-a-amore

Meditazione e tequila

Ti chiamavo la mia señorita

Non sapevo ancora quanto avevo bisogno di te

odiavo quando dovevo lasciarti

Mi facevo dello foto mentali

per quando mi saresti mancata durante l’inverno

stavamo svegli fino all’alba

pregando che non sarebbe stata l’ultima volta

Era l’estate dell’amore

un delicato sogno ad occhi aperti

e per qualche mese

mi sono sentito come se avessimo 18 anni

Era l’estate del

I baci sul tuo corpo erano come il paradiso

Ci andavamo piano

abbracciati sotto le coperte fino alla sera

Non c’era alcun posto in cui andare, yeah

Era l’estate dell’amore (Era l’estate dell’amore)

un delicato sogno ad occhi aperti (un delicato sogno ad occhi aperti)

e per qualche mese

mi sono sentito come se avessimo 18 anni

Era l’estate del

A-a-amore

A-a-amore

Era l’estate del