Il significato di Meglio di sera, il ritorno estivo di Emma Muscat e l’incontro con Deddy Arriva l’estate e quasi a un anno esatto di distanza, ritorna la musica di Emma Muscat accompagnata da Astol. Questa volta però il cantante campano non è il solo nel nuovo singolo “Meglio di sera”: con lui anche il cantautore spagnolo Alvaro De Luna. Nel frattempo la cantante ha pubblicato una foto in compagnia di Deddy, protagonista dell’ultima edizione di Amici.

Sono cambiate poche cose in quest'anno artistico per Emma Muscat, l'ex concorrente di Amici, che lo scorso 17 luglio ha pubblicato il nuovo singolo "Meglio di sera". A cambiare sembra esser stato solo il tocco latino di Alvaro De Luna, anche lui presente in questo brano insieme ad Astol, protagonista già nella hit estiva dello scorso anno "Sangria", che ha raccolto oltre 32 milioni di stream. Ancora al centro del brano l'estate e la spensieratezza delle immagini che i tre artisti hanno voluto raccogliere, in un continuo alternarsi tra le luci della città e le sfumature della spiaggia e del mare, due luoghi che si influenzano nel chiaro-scuro della canzone. Continua la collaborazione tra Emma Muscat e Astol, che dopo essersi conosciuti nel 2019, sembrano aver trovato la propria dimensione, come ha affermato anche la cantante: "Io e Astol ci siamo conosciuti nel 2019, per poi legare maggiormente alcuni mesi fa a un concerto. Abbiamo legato fin da subito e da lì in poi abbiamo sempre avuto il pensiero di collaborare insieme, fino a che un giorno avevo tra le mani la canzone perfetta".

Il significato di Meglio di sera

Da "Avec Moi" a "Sangria", fino a "Meglio di sera": il percorso musicale di Emma Muscat sembra non temere scossoni, e la cantante di origini maltesi potrebbe aver trovato la propria dimensione, dopo che negli ultimi tre anni le uscite sono state precise e mirate. Come nel 2019 quando ha partecipato a due singoli: il primo era "Avec Moi" con l'allora fidanzato Biondo, mentre il secondo "Sigarette" con Junior Cally. Poi nel 2020 la scelta di raccontarsi attraverso dei brani estivi e la collaborazione con l'artista campano Astol, con cui ha composto "Sangria", e a quasi un anno di distanza "Meglio di sera". I due brani non sembrano allontanarsi molto nelle sonorità, con l'ultimo che si differenzia per la presenza dell'autore Alvaro de Luna, il solito occhiolino alla Spagna diventata una tendenza in Italia dopo i successi di Fred De Palma e Rocco Hunt.

Il flirt con Deddy di Amici

Il nome di Emma Muscat è salito alle cronache nelle ultime settimane non solo per la pubblicazione del nuovo singolo, ma anche per alcune foto che hanno fatto impazzire il web, insieme a uno dei più grandi protagonisti dell'ultima edizione di Amici di Maria De Filippi: il torinese Deddy. I due, sotto etichetta Warner, sono stati fotografati in spiaggia insieme, prima dell'esibizione di entrambi a Battiti Live. Quindi non solo una rimpatriata con il talento campano Aka7even, ma anche un felice (due grandi sorrisi nella foto) incontro con la cantante di origini maltesi.

Il testo di Meglio di sera

Forse non entravo in questo posto dall'estate scorsa

Passo in mezzo a gente che conosco

Vado solo di fretta, ma cambia tutto se

Poi rivedo te come un anno fa

Mentre passi di qua guardi verso me

Mi sorridi e non ti so dire niente, lo sai

Restiamo soli in mezzo alla città

Sotto a una luna chiara tra le luci dei bar

Seguo i tuoi passi fino in fondo, ma

Mi perdo per la strada come una Lambada

La senti l'atmosfera e il vento sulla schiena

Ed è bello di sera, ed è meglio di sera

Da qui si sente appena una musica leggera

Ed è bello di sera, ed è meglio di sera

Tus ojos verdes me hacen volar

El cielo es nuestro y de nadie más

Quédate conmigo una eternidad

Guardaré tus besos por si?

Cambia tutto se

Poi rivedo te, come un anno fa

Mentre passi di qua guardi verso me

Mi sorridi e non ti so dire niente, lo sai

Restiamo soli in mezzo alla città

Sotto a una luna chiara tra le luci dei bar

Seguo i tuoi passi fino in fondo, ma

Mi perdo per la strada come una Lambada

La senti l'atmosfera e il vento sulla schiena

Ed è bello di sera, ed è meglio di sera

Da qui si sente appena una musica leggera

Ed è bello di sera, ed è meglio di sera

Mi piace vederti quando balli

Con te mi piace fare più tardi

Lontani dagli altri, baby, non fermarti

Stasera è perfetta se siamo io e te

Restiamo soli in mezzo alla città

Sotto a una luna chiara tra le luci dei bar

Seguo i tuoi passi fino in fondo, ma

Mi perdo per la strada come una Lambada

La senti l'atmosfera e il vento sulla schiena

Ed è bello di sera, ed è meglio di sera

Da qui si sente appena una musica leggera

Ed è bello di sera, ed è meglio di sera