Young Signorino ha pubblicato il video del nuovo singolo "Fumo e Fuggo", una delle ultime anticipazioni prima dell'uscita del nuovo album "Calmo", fuori il prossimo 6 novembre. Il cortometraggio raffigura il trapper di Cesena in un parco verde, lontano da tutti, mentre fuma una sigaretta. Dopo il video di "Mmh ha ha ha" e la collaborazione con Vinicio Capossela in "+Peste", il fenomeno mediatico del 2018 si avvicina sempre di più all'uscita del nuovo album.

Il significato di Fumo e Fuggo

Paolo Caputo, vero nome di Young Signorino, ha pubblicato poche ore fa il video del nuovo singolo "Fumo e Fuggo", contenuto nel prossimo album in uscita il 6 novembre "Calmo". Un percorso artistico tortuoso quello del rapper, passato dai successi virali di "Dolce Droga" e "Mmh ha ha ha", alle grandi produzioni di "La danza dell'ambulanza" con Big Fish e "+Peste" con Vinicio Capossela. La canzone parla di un sentimento che ritroviamo molto spesso nei brani di Signorino, la voglia di evadere subito dopo essersi mostrato in pubblico, un processo che in passato l'aveva condotto nell'abuso di sostanze. Il presente parla di un percorso diverso, di una rinnovata voglia di fare musica da parte dell'artista, che ha definito il prossimo album "Calmo": "Il primo full length dopo una carriera controversa".

Un nuovo Young Signorino

Il prossimo 6 novembre sarà fuori "Calmo", un album arrivato dopo due Ep tra il 2018 e il 2019. Il primo, "Total Black" uscito a novembre 2018, conteneva i cinque singoli "Total Black", "Guido e Drillo", "Nebulosa", "Polo skrt" e "Gelato", seguendo l'onda post punk dei suoi primi singoli. Il suono è cominciato a cambiare già nel 2019, quando con "Epdamore", le melodie lo-fi e cloud rap si sono impadroniti della scena, regalando uno Young Signorino diverso al mercato musicale italiano. La collaborazione con Vinicio Capossela sembra segnare la fine del personaggio Young Signorino, come in passato era stato catalogato.

Il testo di Fumo e Fuggo

Fumo e fuggo dai pensieri un po’

tengo fuori questi problemi un po’

Fumo e fuggo dai pensieri un po’

tengo fuori questi problemi un po’

Cerco di cacciare via i problemi dalla testa

cerco di cambiare ma non so manco se devo

cerchi con il fumo, non rispondo a nessuno

dovrei fare cose ma poi ci penserò.

Oggi fuggo da tutto, sì, ma non da te.

Voglio vedere il cielo, userò un coupé

Voglio sentire il rumore del vento

non mi interessa sentire nient’altro

voglio evitare ogni bastardo

non mi interessa dell’orario

tanto domani non devo fare un cazzo

sono rilassato, non perso

fumo, mi sdraio, scrivo un pezzo

diventerei pazzo

se non sparirei ogni tanto.

Ve l’ho già detto di non chiamarmi

sto fuggendo, devo scrivere il mio nuovo disco

e ho solo un mese di tempo

sto cacciando via i problemi dalla testa

caccio chi mi pressa

dimmi perché mi guardi male le mani

è una sigaretta.

Oggi fuggo da tutto, sì, ma non da te.

Voglio vedere il cielo, userò un coupé

