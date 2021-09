Il significato de La vendetta del signor S, i Me contro Te annunciano il loro terzo film A pochi mesi dall’uscita del terzo e ultimo capitolo della prima trilogia cinematografica dei Me contro Te, la coppia di YouTube diventata il punto di riferimento dell’intrattenimento per bambini, il duo siciliano ha pubblicato un nuovo brano: “La vendetta del signor S”. La canzone racconta l’eterno conflitto tra la coppia e il malvagio Signor S, riprendendo spezzoni dei primi due film.

Miglior esordio cinematografico nel periodo pandemico, confermato anche dal miglior prima notte al box office del 2021 con "Me Contro Te Il Film – Il Mistero Della Scuola Incantata". il duo siciliano di YouTube composto da Luigi Calagna e Sofia Scala, diventati il punto di riferimento per l'intrattenimento per bambini, sembra aver trovato la formula giusta, anche a livello cinematografico. Infatti se l'esordio con "La vendetta del signor S", girato dal regista Gianluca Leuzzi, protagonista anche della prima serie per Disney Channel della coppia, aveva sorpreso con un incasso superiore ai nove milioni di euro, il secondo capitolo dell'annunciata trilogia ha fatto anche meglio. La coppia è riuscita a scalzare per il momento la saga Fast and Furious, sorprendendo tutti durante la prima notte al botteghino, dove ha superato le 125mila presenza e gli 810mila euro d'incasso. Nel frattempo, nelle ultime ore, la coppia ha annunciato il terzo episodio della trilogia in uscita il prossimo 1° gennaio 2022, ma soprattutto ha pubblicato un nuovo brano, il remix di "La vendetta del signor S".

Il significato de La vendetta del signor S

È stato l'ennesimo trionfo al botteghino per Luigi Calagna e Sofia Scala, più conosciuti membri dei Me contro Te, il fenomeno dell'intrattenimento per bambini su YouTube che è riuscito a conquistare anche il grande schermo con due film negli ultimi due anni. Con alle spalle la sapiente regia di Gianluca Leuzzi, che aveva curato anche la loro serie su Disney Channel, i due fenomeni di YouTube sono riusciti a raccogliere e a raccontare attraverso una nuova narrazione l'eterno conflitto tra i due protagonisti e il signor S, l'antagonista principale della storia. A lui è dedicato anche il brano in uscita nelle scorse ore: "La vendetta del signor S remix". La canzone, pubblicata insieme al video ufficiale in cui vengono riprese scene dei due film, cerca di raccontare la continua fuga dei due protagonisti dalle grinfie del malefico Signor S, rappresentato più volte dietro la sua poltrona iconica. Momento saliente del brano è sicuramente la parte finale, in cui vengono raccolte le immagini del salvataggio di Sofì da parte di Luì nel laboratorio del signor S e il bacio romantico tra i due protagonisti durante le ultime scene del film "Il mistero della scuola incantata" mentre i due youtuber cantano: "Questa partita non è finita, siamo sempre noi che non molliamo mai, mai. La tua vendetta arriverà ma il Team Trote ci aiuterà. Signor S, missione fallita, per te è finita"

L'annuncio del terzo capitolo in uscita il prossimo 1° gennaio

Dopo "La vendetta del signor S" e "Il mistero della scuola incantata", i Me contro Te annunciano la chiusura della prima trilogia cinematografica con il nuovo film: "Me contro te: Persi nel tempo". La nuova pellicola, annunciata con un video teaser su YouTube lo scorso 11 settembre, che in poche ore ha superato il milione di visualizzazioni, vedrà i due protagonisti a spasso nel tempo, con le prime immagini che vedono i due attori rinchiusi in una piramide egizia, legati tra di loro, e ospitati da una mummia che viene fuori da un sarcofago. Iconica la data d'uscita annunciata: si tratterà del primo gennaio 2022, una scelta che potrebbe influenzare, come negli episodi precedenti, la risposta durante la prima notte al botteghino, che adesso si attende ancora più voluminosa rispetto al capitolo precedente, che ha superato le 125mila unità e si è classificato come miglior esordio cinematografico in era pandemica.

Il testo de La vendetta del Signor S

Signor S (S, S)

Signor S (S, S)

Signor S (S, S)

Signor S (S, S)

Ci trovi sempre Signor S, non so come fai

Mi dispiace anche stavolta non ci prenderai

Nel tuo laboratorio quanti esperimenti fai

Che cosa hai messo in quello slime?

Non lo so, ma qua così non si può

Continui a darci la caccia, uoh

Il mistero è che non lasci mai traccia di te, uoh uoh

Siam pronti per

Questa partita sarà una sfida

Corri più che puoi

E vinceremo noi

Questa partita non è finita

Siamo sempre noi che non molliamo mai, mai

Signor S (S, S)

Signor S (S, S)

Signor S (S, S)

Signor S (S, S)

Piovono dal cielo sempre le tue lettere

Ne ho così tante che non so più dove metterle

Hai un piano malvagio per clonare i nostri eroi

Ma i cloni non siamo noi

È così, ci sono Luì e Sofì in una nuova avventura, uoh

Sappi che non avremo paura, uoh uoh

Me contro Te

Questa partita sarà una sfida

Corri più che puoi e vinceremo noi

Questa partita non è finita

Siamo sempre noi che non molliamo mai, mai

La tua vendetta arriverà

Ma il Team Trote ci aiuterà

Signor S, missione fallita

Per te è finita

Questa partita sarà una sfida

Corri più che puoi

E vinceremo noi

Questa partita non è finita

Siamo sempre noi che non molliamo mai, mai

Corri più che puoi

E vinceremo noi

Siamo sempre noi che non molliamo mai, mai