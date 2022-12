Il regalo di Capodanno dei Maneskin: un video backstage di 30 minuti sul tour in Nord America I Maneskin hanno pubblicato un video di circa mezz’ora in cui mostrano il backstage del loro tour negli States.

A cura di Redazione Music

I Maneskin hanno pubblicato su Youtube un documentario intitolato "Everything This Way" con cui raccontano il loro tour negli Stati Uniti. Un video di poco più di mezz'ora in cui i fan possono assistere al dietro le quinte del tour della band italiana più famosa al mondo, ovvero quattro ragazzi che girano gli States, provando, giocando a curling da tavola, ascoltando musica nel van, cambiandosi, truccandosi e struccandosi, giocando nella neve, comprando slip, raccontando anche alcune delle loro passioni, come quella per gli scacchi di Ethan ("Passo più tempo giocando a scacchi che a bere alcol e divertirmi"). Insomma, il video mostra in maniera più estesa alcune delle cose che la band condivide sui social, con meno palco suonato.

La band ha presentato come un regalo di Capodanno questo video nella descrizione su Youtube: "Benvenuti al nostro primo tour in Nord America! Questi ultimi due mesi on the road sono stati folli e non vediamo l'ora di tornare! 💔 Ma fino ad allora, allacciate le cinture di sicurezza e godetevi il nostro regalo di Capodanno che abbiamo preparato appositamente per voi. Gli stessi vecchi amici: Thomas che balla, Dam urlante, Ethan contemplativo e Vic rumoroso che esplorano i migliori locali e backstage del Nord America. Spero ti piaccia tanto quanto noi. Buon anno gente!".

La band è ferma dopo aver girato per settimane negli States, ma questi pochi giorni di riposo anticipano il ritorno discografico della band che, dopo aver pubblicato "La fine", uno dei due pezzi in italiano del prossimo album, si appresta proprio a pubblicare il nuovo lavoro "Rush!" che uscirà il prossimo 20 gennaio e il singolo "Gossip" che sarà pubblicato il 13 gennaio e vedrà la collaborazione di Tom Morello dei Rage against the machine. La band, poi, tornerà in tour da fine febbraio, partendo da Pesaro.