Gossip, il nuovo singolo dei Maneskin con Tom Morello fuori il 13 gennaio 2023

Avevano pubblicato "The Loneliest" che un po' ricordava le schitarrate poderose di Tom Morello, ora ci suonano insieme per davvero. Gossip è il nuovo singolo annunciato dai Maneskin, pronto a uscire il 13 gennaio 2023. È il secondo grande feat. della band del frontman Damiano David dopo quello di Iggy Pop, che ha duettato con loro in una riedizione di "I wanna be your slave". L'artista che ha scritto la storia del rock è sempre stato un riferimento per la band, così come il chitarrista dei Rage Against The Machine.

Il nuovo album Rush

Gossip accompagnerà l'uscita del nuovo album, Rush, annunciato per il 20 gennaio 2023. Su Twitter, l'account specializzato "Maneskin News" ha diffuso la lista delle canzoni. Sarebbero diciassette in tutto e comprenderebbe anche i singoli precedenti: Supermodel, The Loneliest, Mammamia e Il Dono della vita. Il disco esce in differenti versioni fisiche che comprendono vinile standard, bianco, rosso e picture disc, special box sets, CD e molto altro.

Own my mind Gossip feat. Tom Morello Timezone Bla Bla Bla Baby Said Gasoline Feel Don't Wanna Sleep Kool Kids If Not for You Read Your Diary Mark Chapman La Fine Il Dono della Vita Mammamia Supermodel The Loneliest

Con il loro suono crudo, energico e distorto, con il loro stile inconfondibile i Måneskin stanno riportando il rock'n'roll ai vertici delle classifiche internazionali in un perfetto mix con i gusti contemporanei. Victoria (basso), Damiano (voce), Thomas (chitarra) ed Ethan (batteria), tutti ventenni, hanno iniziato come buskers suonando per le strade di Roma nel 2015 e, nel giro di pochi anni, hanno conquistato tutto il mondo diventando fra i più popolari musicisti rock della nuova generazione. Il loro tour mondiale ha fatto già registrare sold out ovunque in tutto il mondo.