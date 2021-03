In questo Festival di Sanremo diverso da tutti gli altri anche il regolamento può essere stravolto per cause di forza maggiore: accade così che Irama non possa esibirsi in diretta all'Ariston con "La genesi del tuo colore" e che venga mandata in onda la registrazione della prova generale, dal momento che il cantante è in isolamento. Un collaboratore è risultato positivo al Covid e lo stesso Irama, insieme allo staff, è finito in quarantena. Questo il suo primo messaggio dopo la performance in "differita":

Avrei voluto viverlo. Avrei potuto. Ma purtroppo non dipende da me e lo capisco. Va bene così. Grazie per l'amore.

La classifica: Irama è terzo

Si poteva ipotizzare una condizione di svantaggio per Irama, penalizzato dalla mancata presenza in diretta (qui il video dell'esibizione). Evidentemente non è così, perché la classifica generale dopo le prime due serate vede il cantante addirittura al terzo posto, dopo Ermal Meta e Annalisa. La scelta di Amadeus di mantenere Irama in gara, accettata sia da lui che dagli altri artisti, è stata fatta in virtù dell'assenza di pubblico in platea: le condizioni delle prove generali e quelle della diretta, insomma, si equivalgono, al di là del carico emozionale che un artista può provare nel corso della puntata. Anche per l'esibizione con la cover di giovedì 4 marzo verrà mandato in onda il video delle prove.

Irama è negativo al Covid

Precisiamo che Irama al momento risulta negativo al tampone e non presenta sintomi che facciano pensare al coronavirus. "Ringrazio Amadeus e la Rai di avermi teso la mano in questo momento di difficoltà in cui sono capitato purtroppo e grazie per avermi dato l’opportunità di esibirmi comunque e di far parte del Festival rispettando il regolamento", aveva spiegato Irama a RTL 102.5, prima della puntata, "Non posso nascondere la mia desolazione, le prove si chiamano così perché devi affinare gli ascolti e tutto per far sì che la diretta venga come deve venire. Nel video delle prove generali non ci sarà la parte estetica, di show e di performance, non sarà come la serata, sarà una cosa diversa, musicalmente spero che comunque possa creare un’energia con il pubblico e che la canzone piaccia che è la cosa importante”.