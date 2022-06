Il post allarmante di Chiara Iezzi: “Sto subendo violenze, non sorrido più” È allarmante il post pubblicato da Chiara Iezzi su Instagram. “Da qualche mese non sorrido più, spesso subisco violenze senza motivo”, ha scritto l’attrice, ex del duo Paola e Chiara.

A cura di Stefania Rocco

Un post dai toni allarmanti è stato pubblicato sul profilo Instagram di Chiara Iezzi, oggi attrice che a lungo ha fatto parte del duo Paola e Chiara, formato con la sorella Paola Iezzi e scioltosi nel 2013. Chiara ha pubblicato una foto scattata un anno fa, postata oggi perché in quell’immagine sorride. Cosa che, racconta, non le capiterebbe più di fare da tempo.

Chiara Iezzi: “Chiedo se si può smettere la violenza su di me”

“Pubblico un sorriso di quasi un anno fa. Da qualche mese non sorrido, sono giorni strani e complessi, spesso subisco violenze senza motivo”, ha scritto Chiara nel post, concluso con una richiesta, “Questo un piccolo messaggio per chiedere se si può smettere la violenza su di me”. Iezzi non ha aggiunto altro, nulla che serva a rendere più articolata la sua denuncia o che serva a darle sostegno concreto. Il suo appare un grido di aiuto, o forse un messaggio di ammonimento nei confronti di un interlocutore che, per il momento, l’artista ha preferito non rendere noto. Diverse le domande arrivate alla donna in tal senso. Tra gli altri, anche l'ex del Grande Fratello Filippo Nardi ha chiesto a Chiara di spiegarsi meglio. Ma lei ha preferito non rispondere, limitandosi a ringraziare i suoi follower per il sostegno ricevuto.

Ex del duo Paola e Chiara, oggi Chiara Iezzi è un’attrice

Chiara, insieme alla sorella Paola Iezzi, è stata per anni uno dei volti più noti della musica pop italiana. Il duo formato con la sorella, che ha vinto un’edizione del Festival di Sanremo con la canzone “Amici come prima”, si è sciolto nel 2013. “Nessun litigio, abbiamo solo abbracciato progetti di vita differenti”, hanno spiegato nel 2020 ospiti di Che tempo che fa di Fabio Fazio. Paola è rimasta nel mondo della musica, pubblicando da sola le sue canzoni. Chiara ha invece preferito studiare per diventare un’attrice di teatro e televisione.