Il funerale di Tina Turner sarà “un affare tra pochi intimi”: esclusi i fan accorsi in Svizzera Saranno celebrati in forma privata i funerali di Tina Turner in Svizzera, esattamente a Kusnacht, dove la cantante abitava dal 2013: la conferma del portavoce.

A cura di Vincenzo Nasto

Tina Turner, foto 2008 di LaPresse

Negli ultimi cinque giorni, sul lungomare di Staefa, sulla sponda settentrionale del lago di Zurigo in Svizzera, migliaia di persone provenienti da tutto il mondo, ma principalmente dagli Stati Uniti, hanno reso onore alla "regina del Rock n'Roll" Tina Turner, scomparsa all'età di 83 anni. Un plebiscito mondiale che ha visto partecipare non solo i social, ma anche i fan accorsi a Zurigo per dare l'ultimo saluto alla cantante, in vista dei funerali. Nelle ultime ore però, Eddy Hampton Armani, assistente della cantante per più di 20 anni, ha rivelato che non ci sarà un funerale pubblico: "Voleva essere cremata e mi aspetto che sia una piccola faccenda molto privata. Sono sicuro che più tardi ci sarà una sorta di concerto commemorativo e tributo". A confermarlo, in un'intervista al periodico inglese The Sun, un portato della famiglia che ha affermato: "Ci sarà una celebrazione al quale parteciperanno solo amici intimi e familiari".

L'annuncio del portavoce e il messaggio di cordoglio del presidente svizzero

La comunità di Küsnacht, un paese vicino a Zurigo, in Svizzera, non potrà partecipare ai funerali di Tina Turner. Insieme a loro, neanche i migliaia di fan che sono partiti da paesi lontani per dare l'ultimo saluto alla cantante, come confermato da un portavoce della famiglia. L'artista, che si era trasferita in Svizzera nel 1994, prima del matrimonio celebrato con Erwin Back nel 2013, ha ricevuto anche un commiato dal presidente della confederazione svizzera Alain Berset su Twitter: "Con la morte di Tina Turner, il mondo ha perso un'icona. I miei pensieri vanno alla famiglia di questa donna impressionante che ha trovato una seconda casa in Svizzera. Tina Turner ha ispirato le persone di tutto il mondo con la sua voce unica e ha toccato molti residenti di Kusnacht con il suo calore e la sua modestia".

La malattia di Tina Turner e il dolore per i figli

Non facili gli ultimi anni di malattia della cantante di The Best, che solo dopo pochi mesi dall'ultimo matrimonio, il secondo dopo quello tra il 1962 e il 1978 con Ike Turner, aveva subito un ictus, mentre tre anni dopo, nel 2016, le era stato diagnosticato un cancro intestinale. A questi, si aggiunge il dolore per la drammatica perdita dei due figli, avuti con il sassofonista Raymond Hill e con l'ex marito Ike Turner. Il primo, Craig Raymond Turner, era stato trovato senza vita nella sua abitazione a Studio City, in California, nel luglio 2018. Mentre nel 2022, all'età di 62 anni, era scomparso in seguito all'aggravarsi delle condizione del cancro, Ronnie Turner.