È morta Tina Turner, aveva 83 anni: “La leggenda della musica si è spenta dopo una lunga malattia” Addio Tina Turner. La star aveva 83 anni. A dare la tragica notizia, un suo portavoce.

A cura di Daniela Seclì

È morta Tina Turner. La star aveva 83 anni. A dare l'annuncio, un portavoce della cantante. Secondo i primi dettagli trapelati, l'artista si è spenta nella sua casa in Svizzera, dopo una lunga malattia. Nel corso della sua luminosa carriera ha consegnato al mondo della musica e ai suoi tantissimi fan, brani di straordinario successo come Private Dancer, Proud Mary, What's Love Got to Do With It e l'iconica The Best.

Tina Turner, l'annuncio della morte della star

In un breve comunicato si legge che Tina Turner, pseudonimo di Anna Mae Bullock, si è spenta nella sua casa in Svizzera. Il suo portavoce ha fatto sapere: "Tina Turner, la Regina del Rock'n Roll' si è spenta serenamente oggi, all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, nella sua casa a Küsnacht vicino Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un esempio". Tina Turner non ha mai avuto dubbi sul fatto che la musica fosse la sua strada. Aveva solo 10 anni, infatti, quando ha cominciato a cantare nel coro della chiesa e non si è più fermata. Poi, nel 1956 l'incontro con Ike Turner, con cui nel 1958, inciderà la canzone Boxtop che segna il suo debutto discografico. Inizialmente userà lo pseudonimo di Little Ann. Solo nel 1960, con il singolo A Fool in Love, diventa ufficialmente nota come Tina Turner. Da lì, si imporrà come regina del Rock'n Roll, scalando le classifiche internazionali.