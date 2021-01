"All I Want For Christmas" di Mariah Carey è la classica canzone che riesce nel corso dell'anno a ritagliarsi poco più di un mese di visibilità mondiale. Da qualche anno, grazie all'esplosione dello streaming e delle sue playlist, che indirizzano le classifiche di vendita/ascolto, infatti ha ritrovato ancora più vigore, riuscendo a raggiungere sistematicamente la prima posizione negli Usa e anche in Italia. Quest'anno è successo per il secondo anno consecutivo che il brano andasse in testa alle classifiche americane e in Italia è stato al primo posto nella classifica FIMI dei singoli per le settimane natalizie, fino all'ultima classifica utile del 2020 e poi puff.

Mariah Carey fuori dai 100

L'automatismo della canzone di Natale la leggiamo anche guardando i numeri e quelli ci dicono che con l'arrivo del nuovo anno oltre alle cose vecchie gettiamo anche canzoni che ci sembrano irrinunciabili nelle settimane immediatamente precedenti e successive al periodo natalizio. Quello di "All I Want For Christmas" è, però, un tonfo totale. la canzone, che fino alla settimana scorsa era al primo posto della classifica, nella prima classifica del 2021, che conta gli ascolti dall'1 al 7 gennaio è crollata oltre la centesima posizione, fuori, insomma, da qualsiasi ascolto. Bye bye Mariah e benvenuto anno nuovo. Un tonfo a cui segue anche quello tra gli album, nei quali resiste solo Michael Bublè che scivola dalla posizione 2 alla 26, forte evidentemente dell'onda lunga del suo album.

Vasco alla conquista delle classifiche

Per il resto la classifica vede scalare tutti gli album legati a doppio filo alle feste, oltre a quelli di artisti classici che spesso e volentieri godono del Natale e sono scelti come regali da mettere sotto l'albero. Depurati dal natale, si torna – più o meno – al gusto popolare e se tra i singoli "Famoso" di Sfera Ebbasta continua a mantenere la prima posizione e i Pinguini Tattici. Nucleari salgono in seconda posizione (sic) coi Boomdabash che fanno il salto maggiore tra gli artisti in Top 10 è Vasco Rossi la new entry più alta. la sua "Una canzone d'amore buttata via", infatti, esordisce anche in testa a questa classifica dopo essersi preso il primo posto tra quelle più trasmesse dalle radio italiane.