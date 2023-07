I Muse ricordano allo stadio Olimpico una fan messicana scomparsa: la dedica con Verona I Muse, esibitosi allo stadio Olimpico di Roma, hanno tributato una canzone a una fan messicana scomparsa negli scorsi giorni: Verona è il brano scelto per l’hashtag #AsongforLina.

A cura di Vincenzo Nasto

Matt Bellamy, foto di Henry Ruggeri

Dopo aver rinviato di circa 45 minuti l'inizio del concerto allo stadio Olimpico di Roma, i Muse hanno regalato ai 40mila fan presenti uno spettacolo di oltre 25 canzoni, passeggiando nella discografia ultratrentennale. La band britannica, condotta dal frontman Matt Bellamy, ha voluto omaggiare anche una fan messicana, scomparsa negli scorsi giorni. Prima con un post su Instagram in cui veniva ricordato il profondo legame tra la donna e la band, poi sul palco dello stadio Olimpico, con una dedica sulle note di Verona. Tutto nasce attraverso un'iniziativa social con l'hashtag #AsongforLina.

La dedica e le foto nell'ultimo post su Instagram

Solo pochi giorni prima, sul profilo Instagram dei Muse, comparivano più immagini di una donna, visivamente legata al gruppo britannico: dalle foto vicino a murales della band, a quelle più personali, che la ritraevano con la propria partner. A spiegare l'attività insolita sul profilo, viene in aiuto la didascalia del post su Instagram: "Non siamo niente senza i nostri fan! @karisme11, nota a molti come Karo o Lina, era una donna che amava vedere ai nostri spettacoli. È venuta al nostro concerto a San Diego solo pochi mesi fa per celebrare il suo 40esimo spettacolo. Lina era il cuore e l'anima dei fan messicani dei Muse e viaggiava in tutto il mondo per vederci suonare. Siamo così rattristati nell'apprendere della sua scomparsa: inviamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia, a tutti i fan messicani e coloro che l'hanno amata teneramente. Ci mancherà terribilmente lei e il suo spirito adorabile".

Verona è il brano scelto per l'hashtag #AsongforLina

Un post che aveva raccolto nei suoi commenti un hashtag, che già nei giorni precedenti era possibile individuare su Twitter: #AsongforLina. Proprio allo stadio Olimpico di Roma, la band ha voluto regalare un ultimo passaggio di consegne, una canzone dedicata a Karo Cuellar, il vero nome della fan. Il brano, contenuto nell'ultimo album della band, Will of the People è Verona, brano che racconta l'amore nel periodo pandemico, e che riprende il romanticismo della tragedia di William Shakespeare Romeo e Giulietta.