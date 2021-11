I Maneskin suoneranno Beggin’ agli American Music Awards: gli Usa accolgono ancora la band I Maneskin hanno annunciato che suoneranno Beggin’ ai prossimi American Music Awards dove sono anche candidati come “Favorite trending song”.

A cura di Francesco Raiola

Damiano dei Maneskin (Photo by Tristan Fewings/Getty Images for MTV)

I Maneskin hanno annunciato che suoneranno Beggin' ai prossimi American Music Awards che si terranno il prossimo 22 novembre, in diretta sulla ABC al Microsoft Theater in Los Angeles, in una serata che sarà presentata dalla rapper Cardi B, seconda donna della storia a condurre la serata. Una serata in cui saranno premiati tanti tra gli artisti più affermati al mondo, che arriva solo pochi giorni dopo che la band romana ha conquistata per la prima volta tra gli italiani il premio come Best Rock agli Mtv Vma.

"Siamo così entusiasti di annunciare che suoneremo "Beggin'" agli AMAs!" hanno scritto su Twitter, aggiungendo l'ennesima esibizione sulla tv americana dopo i passaggi in show importanti come quelli di Jimmy Fallon ed Ellen DeGeneres e dopo aver aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. La band è anche candidata nella categoria "Favorite trending song" dove sfideranno pezzi da novanta come Olivia Rodrigo e la sua "Drivers License", Megan Thee Stallion con "Body", Popp Hunna con "Adderall (Corvette Corvette)" ed Erica Banks con "Buss It".

I Maneskin arrivano a questa candidatura forti di una posizione molto alta di Beggin' nelle radio americane, dove è in top 5, per la precisione, stando alla classifica di Billboard è quinta, quarta se si prende quella Soundcharts. La band ha collezionato, intanto, oltre 750 milioni di stream su Spotify della canzone, che è diventata virale grazie a TikTok e che negli usa continua ad avere un ottimo riscontro, motivo per cui suoneranno questa e non l'ultimo singolo "Mammamia".

Nei giorni scorsi la band formata da Damiano, Thomas, Ethan e Victoria si è aggiudicata il premio come Best Rock agli ultimi Mtv Europe Music Awards, bnattendo band blasonate come Foo Fighters, The Killers e Coldplay tra gli altri. Un risultato storico per la band romana che prima di vincere l'Eurovision aveva un grande seguito ma solo nel nostro Paese. Dopo la vittoria, però, è riuscita a capitalizzare il risultato, diventando una delle band più ascoltata al mondo.