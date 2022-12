I Maneskin sfasciano gli strumenti per la chiusura del tour Usa: “Un po’ oltre, ma ci è piaciuto” I Maneskin salutano gli Stati Uniti con una delle azioni rock per antonomasia, ovvero la distruzione degli strumenti sul palco.

A cura di Redazione Music

Con la data del 16 dicembre al Virgin Theatre di Las Vegas i Maneskin hanno chiuso la leg americana del loro tour mondiale che ripartirà proprio dall'Italia a fine febbraio, quando sarà stato pubblicato da un mese il loro nuovo album "RUSH!" che uscirà il prossimo 20 dicembre, anticipato il 13 da "Gossip", la canzone che vedrà la collaborazione di Tom Morello, storico chitarrista dei Rage against the machine, tra gli altri, e che ha visto la pubblicazione de "La fine", una delle due canzoni in italiano dell'album, nonostante la voglia del pubblico internazionale di sentirli cantare ancora di più nella loro lingua madre e di The Loneliest che naviga verso i 100 milioni di stream su Spotify.

Durante l'ultima data i Maneskin hanno concluso con uno dei riti rock più amati ovvero la distruzione degli strumenti sul palco. Un modo per sfogare le tensioni di un lungo tour negli States, ma anche per esprimere l'energia che li ha accompagnati in queste settimane di sold out americani. Una fine non prevista, hanno spiegato con un post su Instagram (citando anche il "Fear and Loathing in Las Vegas" di Terry Gillian), ma che alla fine gli è piaciuto: "Insomma, questa cosa non era affatto pianificata e forse è andata anche un po' troppo oltre… ma ci è piaciuto molto! Caos e distruzione a Las Vegas a parte, il nostro viaggio in Nord America è appena terminato e già ci manca tutto. Non potremmo essere più felici del tempo che abbiamo trascorso con voi e dell'amore che ci avete mostrato!! L'energia che avete portato in ogni singolo concerto ha reso questo tour semplicemente MEMORABILE. Non vediamo l0ora di tornare. Vi amiamo, ragazzi!".

I Maneskin, quindi, riprenderanno il tour il prossimo 23 febbraio dalla Vitrifrigo Arena di Pesaro, prima di ripartire per l'Europa, con qualche puntata nei palazzetti italiani, e chiudere questi due anni lunghissimi con i quattro concerti negli stadi (San Siro e Olimpico) dell'estate prossima. Il 13 gennaio, intanto uscirà "Gossip", con la collaborazione di Morello: "L’enorme esperienza di Tom Morello ci ha permesso di prendere spunto per lavorare alle tracce senza pensarci troppo. Non lo ringrazieremo mai abbastanza per essersi unito a noi per questo pezzo. È un onore per tutta la band!" come ha tenuto a specificare Damiano.