I Maneskin infiammano New York, il concerto a sorpresa a Times Square raduna le folle La band italiana ha allestito un concerto a sorpresa nel cuore di New York, nella gremita Times Square, pochi giorni dopo la vittoria agli MTV VAM. Presto torneranno sul palco del Madison Square Garden per la prossima data del loro tour mondiale.

A cura di Giulia Turco

I Maneskin conquistano Times Square. Dopo la vittoria agli MTV VMA 2023 per la categoria Best Rock e una menzione speciale da parte del New York Times che li ha definiti “le uniche rock star della loro generazione”, i Maneskin infiammano il cuore della Grande Mela.

La performance a Times Square e il tour mondiale che riparte da New York

La band italiana ha allestito un concerto a sorpresa nel cuore di New York, nella gremita Times Square, tra la folla di turisti che in questa stagione riempie le strade in ogni angolo. Non appena il pubblico si è reso conto della performance, sono state centinaia le persone accorse a sentire e ad acclamare i Maneskin, che sono ormai una vera e propria celebrità in tutto il mondo. L’America li adora, su questo ci sono pochi dubbi, come ha dimostrato anche il loro successo agli ultimi MTV VMA. Così i quattro ragazzi hanno voluto rendere un piccolo omaggio ai loro fan oltreoceano, sulle note di Honey (are you coming), prima di esibirsi il prossimo 21 settembre al Madison Square Garden, prima tappa di una lunga serie di date in programma negli Stati Uniti e nell’America del Sud, previste dal loro tour mondiale ‘RUSH! World Tour”.

La menzione speciale del New York Times

Proprio di recente il New York Times ha raccontato l’estate dei Maneskin, menzionando i loro concerti italiani di Milano e Roma e definendo la band come “le uniche rock star della loro generazione” e “quasi certamente la più grande rock band italiana di tutti i tempi”. Nell’articolo, firmato dall’autore statunitense Dan Brooks, viene elogiata la particolare capacità della band di creare “un’atmosfera di ribellione” della quale avevamo bisogno più che mai e di come i quattro ragazzi siano riusciti a segnare traguardi importanti, a partire dalla vittoria all’Eurovision, un ambiente musicale considerato particolarmente conservativo. “Ci permettono di essere noi stesse: all'inizio non ne sei consapevole, ma poi scopri che ci puoi riuscire".